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Hrvatski navijači su sigurni: Nema kalkulacija, idemo po pobjedu

Hrvatsku u subotu od 23:00 očekuje dvoboj s Ganom. Ako Hrvatska pobijedi, sigurno prolazi u drugi krug, iako je to moguće i uz neke druge kombinacije.

No, ako pitate naše navijače, takvim kalkulacijama mjesta nema. U javljanju uživo navijači u Philadelphiji otkrili su Marku Vargeku kako očekuju samo pobjedu.

"Mislim da će biti 2:0 za naše", rekao je navijač Tomislav iz New Yorka. Sličnog su mišljenja njegove kćeri Valentina i Adriana, koje također smatraju da će naša reprezentacija svladati Ganu.

Zanimljiva je i lokacija ove bitne utakmice. Naša reprezentacija, naime, nakon Teksasa i Toronta seli u Philadelphiju. Ondje će igrati na stadionu Lincoln Financial Field, koji prima 69 tisuća gledatelja, a ima čak 11 tisuća solarnih panela koji generiraju gotovo trećinu sve energije koju stadion potroši.

Koliko košta karta, pogledajte u videu na vrhu teksta.

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26.6.2026.
19:26
RTL Danas
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Nogometna Reprezentacija Gane
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