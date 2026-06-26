Drama u engleskom kampu: Dvojica zvijezda propuštaju ključnu utakmicu?

Nogometaši Engleske u subotu, s početkom u 23 sata, u New Jerseyju igraju utakmicu posljednjeg trećeg kola skupine L na Svjetskom prvenstvu, a pobjeda protiv Paname im osigurava prvo mjesto.

Kolo prije kraja Engleska i Gana imaju po četiri boda, dok je Hrvatska na tri, a sve tri reprezentacije na kraju natjecanja mogu biti prve u skupini. Na startu prvenstva Englezi su pobijedili Hrvatsku 4-2, dok su potom remizirali protiv Gane u utakmici bez golova. Prije Paname i dalje su aktualnima ostali problemi izbornika Thomasa Tuchela s ozlijeđenim igračima.

U četvrtak, dva dana prije utakmice, treningu nisu prisustvovali ozlijeđeni Reece James i Declan Rice. James je odigrao obje dosadašnje utakmice, a Rice je na terenu bio svih 90 minuta protiv Gane, dok je protiv Hrvatske zamijenjen u 72. minuti.

Tuchel posebno strahuje zbog ozljede tetive koljena 26-godišnjeg Jamesa, desnog bočnog igrača te je gotovo sigurno da će propustiti utakmicu protiv Paname, a upitna je njegova spremnost i za nastavak turnira. Na toj poziciji Engleska je još ranije za cijeli turnir izgubila Tina Livramenta.

Rice već šest mjeseci ima kronične probleme sa stražnjom ložom, ali je unatoč tome neprekidno igrao za svoj Arsenal, a sada i za reprezentaciju. Nakon ogleda protiv Gane pojavile su se informacije da je načeo i list noge premda engleski mediji navode da njegovo stanje nije toliko teško kao kod Jamesa.

Iz predostrožnosti moguće da će stručni stožer Engleske odmarati Ricea u dvoboju protiv Paname.