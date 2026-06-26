Pojavila se nova informacija: Što se zapravo dogodilo sa srpskom zastavom na tribinama?

Veliku pozornost na društvenim mrežama izazvala je snimka nastala nakon utakmice Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Katara. Dok su nogometaši BiH slavili pobjedu 3:1 i plasman u osminu finala, gdje ih čeka Sjedinjene Američke Države, pažnja javnosti preusmjerila se na incident na tribinama.

Prema prvim informacijama do sukoba je došlo nakon što je jedan muškarac na tribinama mahao zastavom Srbije, što je navodno isprovociralo dio navijača BiH, nakon čega mu je zastava oduzeta nakon verbalnog sukoba.

Međutim, Slobodna Bosna je kasnije demantirala takav prikaz događaja, navodeći kako je situacija bila potpuno drukčija te da su članovi navijačke skupine “BH Fanaticos” reagirali smireno i odgovorno.

Prema njihovoj verziji događaja, jedan navijač u dresu Bosne i Hercegovine prethodno je uzeo zastavu Srbije od djevojke koja je bila na utakmici, a njezina prisutnost nije imala obilježje provokacije, već je riječ o uobičajenoj pojavi na velikim natjecanjima gdje se na tribinama nalaze navijači različitih reprezentacija.

Napetost je, prema istom izvoru, nastala kada je zastava podignuta naopako, što se u navijačkom kontekstu često tumači kao simbol “plijena” ili provokacije. Tada su reagirali pripadnici “BH Fanaticosa”, koji su zatražili da se zastava vrati vlasnici.

Nakon što navijač to nije učinio, jedan od članova skupine mu je oduzeo zastavu i predao je drugom, koji ju je potom vratio djevojci, što se, navodno, može vidjeti i na snimci.

Za sada ne postoji službena potvrda svih okolnosti događaja.