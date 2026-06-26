FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVIJESNA UTAKMICA BIH /

Pojavila se nova informacija: Što se zapravo dogodilo sa srpskom zastavom na tribinama?

Pojavila se nova informacija: Što se zapravo dogodilo sa srpskom zastavom na tribinama?
×
Foto: Tom Jones/Zuma Press/Profimedia

Za sada ne postoji službena potvrda svih okolnosti događaja

26.6.2026.
12:14
Sportski.net
Tom Jones/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Veliku pozornost na društvenim mrežama izazvala je snimka nastala nakon utakmice Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Katara. Dok su nogometaši BiH slavili pobjedu 3:1 i plasman u osminu finala, gdje ih čeka Sjedinjene Američke Države, pažnja javnosti preusmjerila se na incident na tribinama.

Prema prvim informacijama do sukoba je došlo nakon što je jedan muškarac na tribinama mahao zastavom Srbije, što je navodno isprovociralo dio navijača BiH, nakon čega mu je zastava oduzeta nakon verbalnog sukoba.

 

 

 

A Serbian fan showed up to support Bosnia against Qatar. Bosnian fans responded by taking away his Serbian flag.
by

u/cocacolapepsifanta in

soccer

 

 

Međutim, Slobodna Bosna je kasnije demantirala takav prikaz događaja, navodeći kako je situacija bila potpuno drukčija te da su članovi navijačke skupine “BH Fanaticos” reagirali smireno i odgovorno.

Prema njihovoj verziji događaja, jedan navijač u dresu Bosne i Hercegovine prethodno je uzeo zastavu Srbije od djevojke koja je bila na utakmici, a njezina prisutnost nije imala obilježje provokacije, već je riječ o uobičajenoj pojavi na velikim natjecanjima gdje se na tribinama nalaze navijači različitih reprezentacija.

Napetost je, prema istom izvoru, nastala kada je zastava podignuta naopako, što se u navijačkom kontekstu često tumači kao simbol “plijena” ili provokacije. Tada su reagirali pripadnici “BH Fanaticosa”, koji su zatražili da se zastava vrati vlasnici.

Nakon što navijač to nije učinio, jedan od članova skupine mu je oduzeo zastavu i predao je drugom, koji ju je potom vratio djevojci, što se, navodno, može vidjeti i na snimci.

Za sada ne postoji službena potvrda svih okolnosti događaja.

Bosna I HercegovinaSrpska ZastavaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike