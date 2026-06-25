Enis Bešlagić za Direkt otkrio gdje će gledati utakmicu protiv SAD-a: 'Hvala što ste uz mlade momke'

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SUSJEDI U TRANSU /

Bosna i Hercegovina ispisala je povijest plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a veliki uspjeh reprezentacije izazvao je val oduševljenja diljem zemlje i među dijasporom.

Slavlje je trajalo cijelu noć. Deseci tisuća navijača izašli su na ulice Sarajeva i drugih gradova, gdje se pjevalo, plesalo i slavilo povijesni uspjeh Zmajeva.

Pobjedu protiv Katara osigurali su 18-godišnji Kerim Alajbegović i 21-godišnji Ermin Mahmić, dok je momčad predvodio kapetan Edin Džeko.

Glumac Enis Bešlagić nije skrivao oduševljenje uspjehom reprezentacije.

'Sav sam sretan. Sinoć se zaista slavilo, a uz brojne poruke i čestitke koje smo dobivali iz cijele regije, vidi se da je ovo slavlje za sve nas', rekao je Bešlagić.

Dodatnu težinu uspjehu daje činjenica da je čak 17 reprezentativaca rođeno izvan Bosne i Hercegovine, ali su odlučili nastupati za zemlju svojih korijena.

'Iako su odrasli ili godinama žive u različitim europskim državama, nikada nisu zaboravili svoje korijene. Svaki njihov nastup pokazuje koliko im znači predstavljati svoju zemlju', istaknula je novinarka BHRT-a Šejla Kulenović.

Slavlje od Sarajeva do dijaspore

Uspjeh reprezentacije obilježen je diljem Bosne i Hercegovine – od Sarajeva, Mostara, Tuzle i Bihaća do Livna i Stoca. Posebno su se istaknule scene slavlja iz Zenice, gdje su navijači slavili čak i na bageru.

Slavilo se i izvan granica BiH, među ostalim u Münchenu i Zagrebu.

Politička analitičarka Ivana Marić smatra da je reprezentacija uspjela ujediniti velik dio društva.

'Što se tiče Bošnjaka i Hrvata, tu nema dvojbe. Zajednički se slave utakmice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dio srpske zajednice u BiH pod snažnim je utjecajem politike koja reprezentaciju pokušava prikazati kao protivnika', rekla je Marić.

Dodaje kako je uspjeh Zmajeva prekinuo dugogodišnji osjećaj pesimizma.

'Ovo nam je prekinulo jednu lošu nit koju smo imali. Odjednom smo dobili nadu i vjerujemo da će se ta pozitivna energija prenijeti i na druga područja života. Možda ipak nismo prokleti, možda ima nade', poručila je.

"Utakmicu Amerika - BiH ću pratiti iz Sarajeva i nadam se velikom veselju poslije te utakmice tako da očekuju nas budne noći i hvala svima na podršci što ste uz reprezentaciju BiH, uz te mlade momke", dodaje Bešlagić.

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