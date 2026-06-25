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NAJAVA /

Ovoga vikenda pratite VN Austrije u tropskim uvjetima

Vikend pred nama donosi osmu utrku sezone Formule 1 - Veliku nagradu Austrije, a događaje sa staze u Spielbergu ekskluzivno možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

Naš program iz Austrije počinje sutra dvama slobodnim treninzima koje u izravnom prijenosu možete pratiti na RTL-u 2 i Voyo od 13 i 30 odnosno od 17 sati. U subotu nas od 12 i 30 čeka treći slobodni trening, a nakon toga slijede kvalifikacije od 16 sati, također na RTL-u 2 i platformi Voyo. Na dan utrke u nedjelju sve se seli na naš glavni kanal RTL. U 14 sati počinje uvodna emisija, a od 15 start Velike nagrade Austrije.

Što je u najavi rekao Ivan Blažićko pogledajte u videu.

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25.6.2026.
20:42
Sportski.net
F1 VijestiVn AustrijeIvan Blazicko
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