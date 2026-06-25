Ovoga vikenda pratite VN Austrije u tropskim uvjetima

NAJAVA /

Vikend pred nama donosi osmu utrku sezone Formule 1 - Veliku nagradu Austrije, a događaje sa staze u Spielbergu ekskluzivno možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

Naš program iz Austrije počinje sutra dvama slobodnim treninzima koje u izravnom prijenosu možete pratiti na RTL-u 2 i Voyo od 13 i 30 odnosno od 17 sati. U subotu nas od 12 i 30 čeka treći slobodni trening, a nakon toga slijede kvalifikacije od 16 sati, također na RTL-u 2 i platformi Voyo. Na dan utrke u nedjelju sve se seli na naš glavni kanal RTL. U 14 sati počinje uvodna emisija, a od 15 start Velike nagrade Austrije.

Što je u najavi rekao Ivan Blažićko pogledajte u videu.