Splićani traže odgovore, a Šuta prebacuje lopticu na bivšu vlast: 'Rečeno je zatrpaj, neka stoji'

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'KATASTROFA ŽIVA' /

Stanovnici splitskog Duilova napokon su dočekali završetak radova na Putu Duilova, gdje je u sklopu projekta aglomeracije Split – Solin izgrađen novi kanalizacijski sustav. Ispod novog sloja asfalta kriju se radovi vrijedni više od 40 milijuna eura, na koje su građani čekali desetljećima.

'Fala in na kanalizaciji. Napokon nakon trideset godina. Zgrada je tu već trideset godina i toliko je čekam, ali evo, doći će, malo po malo, ide sve nabolje', rekao je Mario.

Zadovoljna je i Ivana.

'Morali smo kružiti, kopalo se, ali hvala Bogu da smo dočekali da je napokon sve gotovo i iza nas. Kad znamo da će biti bolje, moramo imati strpljenja', kazala je.

Gužve i nezadovoljstvo na drugim lokacijama

Dok su stanovnici Duilova dočekali kraj radova, brojni Splićani i dalje negoduju zbog prometnih gužvi uzrokovanih radovima na vodno-komunalnoj infrastrukturi koji se istovremeno izvode na više gradskih prometnica.

Gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je građane na strpljenje.

'Još jednom apeliram svim Splićankama i Splićanima, svima onima gdje su radovi aglomeracije danas u provedbi, na strpljenje. Benefiti za grad i sve građane bit će veliki, a ovo danas je jedan od dokaza', poručio je.

Dodatne frustracije izazivaju gradilišta na kojima trenutačno nema radnika ni strojeva.

'Katastrofa živa. Morali smo sve kružiti i eto, to je to', rekla je Ivana.

'Tu se stvara gužva. Mi domaći vozimo se između strojeva', dodao je Tihomir.

Politička prepucavanja oko odgovornosti

Gradonačelnik Šuta za kašnjenja i prometne probleme proziva bivšu gradsku vlast.

'Ovdje imamo posljedice loših političkih odluka da se ne bi ugrozio izborni proces. Samo je rečeno: zatrpaj, zaustavi radove i neka stoji', ustvrdio je.

S druge strane, iz Centra odbacuju optužbe.

'Projekt mu je stajao dok nije došao direktor koji je izabran u našem mandatu i sve te projekte pokrenuo. Sada je Šuta naslijedio velik broj projekata koji se odvijaju paralelno i jednostavno se u tome ne snalazi', poručila je gradska vijećnica Centra Marijana Puljak.

Dok političari raspravljaju o odgovornosti, građanima koji svakodnevno stoje u kolonama preostaje ono na što su već navikli – strpljenje.