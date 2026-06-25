Skoro cijela Hrvatska ulazi u crveno! DHMZ popalio meteoalarme: 'Poduzmite mjere'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja zbog toplinskog vala, a prema najnovijim prognozama najgore se očekuje u ponedjeljak. Tada je za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi crveni alarm, uključujući Osijek, Zagreb, Karlovac, Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik.

Foto: DHMZ

Pred nama slijede dani u kojima će svaki idući biti topliji od prethodnog. Crveni alarm označava izuzetno opasno vrijeme, dok se narančasti alarm proglašava za opasno vrijeme.

Tako će u petak pod "crvenom" alarmu biti Split i Rijeka, a dan kasnije, u subotu, i Dubrovnik, za koji će sutra biti na snazi narančasto upozorenje.

U subotu se očekuju još više temperature pa će i upozorenja biti podignuta na višu razinu. Tako će jedino Gospić biti pod žutim alarmom, koji označava potencijalno opasno vrijeme, dok će narančasti alarm biti na snazi za područja Osijeka, Zagreba, Karlovca i Knina, a crveni za Rijeku, Split i Dubrovnik.

Još gore bit će u nedjelju, kada će gotovo cijela Hrvatska biti u 'crvenom', dok će Osijek i Gospić biti pod narančastim alarmom.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", navodi se na stranicama DHMZ-a.

RTL-a prognostičarka Dora Šimunec već je najavila da će Hrvatska biti pod utjecajem prostrane anticiklone i vrućeg zraka koji se zadržava iznad nas.

Danas, od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, očekuje se još sunčanije pa i potpuno vedro vrijeme. Vjetar će slab, a najviša temperatura između 31 i 33 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također se očekuje sunčano vrijeme, ponegdje uz malu naoblaku. Temperature će biti između 32 i 34 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vruće. Tek u zaleđu postoji manja mogućnost za lokalni kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren maestral. Najviša temperatura između 32 i 35 stupnjeva, a i more se već dosta zagrijalo, uglavnom oko 25.

Pod Velebitom će puhati slaba do umjerena bura, na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Na obali i otocima temperatura između 33 i 36, a čak i u gorju ponegdje iznad 30 stupnjeva.

Prema sadašnjim prognozama, pad temperara očekuje se tek idući tjedan.