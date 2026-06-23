Edo Pezzi dekodirao Dalićevu taktiku: 'Vidim, uhvatio je moto Ćire Blaževića'

Uoči utakmice Hrvatske i Paname u RTL Direktu je gostovao legendarni sportski novinar Edo Pezzi. U razgovoru s Mojmirom Pastorčić komentirao je igru hrvatske reprezentacije, upozorio da se Panama ne smije podcijeniti, stao u obranu Luke Modrića nakon kritika te otkrio kakav rezultat očekuje.

Što očekujete večeras?

Očekujem pobjedu, prolaz. Bila bi tragedija da to ne napravimo jer smo kvalitetnija momčad od Paname. No dosadašnje utakmice pokazale su koliko su rezultati na ovom prvenstvu nepredvidljivi. Belgija, koja nas je u drugom poluvremenu u Rijeci "zgazila", nije uspjela pobijediti Iran.

Sve su to utakmice u kojima protivnici igraju s velikima na svojih 300 posto. Bio bih potpuno zadovoljan i pobjedom od 1:0.

Večeras smo favoriti, ali rekli ste da vas upravo to i brine. Zašto?

Ne bojim se protivnika, nego nas. Ako odigramo barem svoj minimum, sigurno ćemo pobijediti. Međutim, nemamo intenzitet koji možemo držati svih 90 minuta i to mi nije drago. Možda smo se malo uspavali u kvalifikacijama, kada smo se mučili čak i s Farskim Otocima. Jedino smo protiv Češke briljirali, zato ovu utakmicu treba shvatiti krajnje ozbiljno.

Po sadašnjem sastavu vidi se da je Dalić razmišljao do posljednjeg trenutka. Ako tako mogu reći, uhvatio je Ćirin moto, njegov način rada – uvijek je do zadnjeg časa mijenjao jednog igrača. Do posljednjeg trenutka u sastavu je bio Ćaleta-Car, što mi je bilo pomalo sumnjivo jer dugo zbog ozljede nije igrao. Na kraju će ipak igrati Marin Pongračić. Očito se Dalić vratio nekim logičnim postavkama.

Moramo biti realni i zadovoljiti se minimumom. Neću, kao neki naši ministri i mnogi navijači, govoriti kao što su govorili da ćemo pobijediti Englesku 3:0. Ne znam što je ljudima kada tako polete, kao da igramo sami, a nitko drugi ne igra.

Prošli tjedan rekli ste da Hrvatska ima problema u svim linijama osim na golu. Na kraju se pokazalo da ste bili u pravu.

Nisu to nikakve vidovnjačke sposobnosti. To su moje stare kosti i ogromno iskustvo. Rekao sam još prije te utakmice, ako se sjećate, da imamo odličnog golmana i da na toj poziciji nema problema, ali da problema ima u sve tri linije.

U zadnjoj liniji igrala su četiri igrača. Neki nisu igrali uopće, neki su igrali prvi put. Sada se diglo drvlje i kamenje na Vuškovića, a riječ je o klincu od 19 godina kojem je trebalo pronaći pravo mjesto u momčadi. I danas tvrdim da ne trebamo igrati s trojicom otraga.

Rekao sam i da vezna linija ima svoje godine. Modrić ne može sam, pogotovo uz Kovačića koji dugo nije igrao, a napad je potpuna nepoznanica. Prema tome, imamo dosta problema i nemojmo se zavaravati.

Trebat će nam svi momci. Kao što je Tuchel rekao svojima u poluvremenu: "Igrajte do dosake. Ako izgubite, poginute na terenu". Ako toga ne bude, ne treba ni izlaziti na teren.

Što Dalić večeras mora promijeniti u odnosu na utakmicu protiv Engleske?

Počnimo od osnovne stvari. Bez borbenosti i fanatične igre ne možeš pobijediti nikoga, pa ni Panamu.

Panama je reprezentacija čiji najskuplji igrač vrijedi manje od našeg Livaje. To je Murillo, koji igra u Baselu. Tu je i Barcenas, koji je čak 11 godina igrao u Radničkom nogometnom klubu Split. Igrači zarađuju između 1500 i 3000 dolara mjesečno. Dakle, riječ je o profesionalizmu koji je tek u začetku. Njima je bejzbol glavni sport, imaju nešto više od pet milijuna stanovnika i igrački nam ne bi trebali predstavljati problem.

Siguran sam da će danas postaviti dva autobusa ispred svog gola i pokušati nešto napraviti iz kontre. Zato moramo biti maksimalno oprezni da nas ne iznenadi neka duga lopta, što nam se kroz povijest znalo događati.

S druge strane, moramo napasti. Ne smijemo čekati da nam netko da loptu, nego je moramo osvojiti, biti brži od protivnika i prvi dolaziti na nju. Govorio sam i o golu protiv Engleske. Kane je ušao u šesnaesterac, dvojica naših nisu reagirala i lopta mu je došla kao na pladnju. Takve stvari ne smiju nam se ponoviti.

Moramo igrati skromno, ali hrabro, i vjerujem da ćemo se večeras ipak radovati.

Luka Modrić večeras igra svoju 200. utakmicu za Hrvatsku. Što očekujete od njega?

Od Luke uvijek očekujem puno. Čak i kada odigra slabiju utakmicu, igra bolje od mnogih drugih. Sramota je što su mu na društvenim mrežama, ali i pojedini naši novinari, nakon jedne pogreške odmah okrenuli leđa. Ne znam što traže. Čovjek je odigrao gotovo 200 utakmica za reprezentaciju, a prije toga napravio je samo jednu takvu pogrešku i odmah se na njega srušilo drvlje i kamenje. To nije pošteno prema tom momku.

Luka je primjeran u svakom pogledu. Dolazi iz skromne obitelji, koju dobro poznajem, i znam koliko mu je teško pala ta pogreška. Treba ga dobro poznavati da biste po izrazu njegova lica tijekom utakmice vidjeli koliko ga je to pogodilo. Čak me iznenadilo što je sam izašao iz igre jer ga je ta pogreška potpuno slomila.

Svi zaboravljaju da mu je to bila prva utakmica bez zaštitne maske nakon trostrukog prijeloma jagodične kosti. To nije bezazlena ozljeda i kod svakog igrača koji je prošao nešto slično uvijek postoji određeni strah kako će reagirati u prvim utakmicama nakon povratka.

Luka večeras igra svoju 200. utakmicu za Hrvatsku. Zanimljivo je da su on i Messi praktički zajedno krenuli reprezentativnim putem. Messi je za Argentinu odigrao pet utakmica prije nego što je Luka debitirao uoči Svjetskog prvenstva u Njemačkoj. Danas je Messi odigrao dvije reprezentativne utakmice više, a Luka ga prati s dvije manje. To su globalne nogometne zvijezde kojima možemo samo zapljeskati za sve što su dali nogometu. A u nogometu je uvijek moguće da jedna pogreška odluči utakmicu.

Možda posljednji put na Svjetskom prvenstvu gledamo Modrića, Messija i Ronalda.

I prošli put mislili smo da Luka možda neće doći do Svjetskog prvenstva u Americi. Rekao mi je: 'Sigurno neću ostati u Milanu ako ne budemo igrali Ligu prvaka.' Je li u međuvremenu promijenio odluku, ne znam, ali mislim da će jednog dana završiti u trenerskom stožeru Reala. To mu je velika želja. Tamo mu živi obitelj, ondje ima dom i ondje se skrasio.

On je dao toliko toga nogometu. Ne volim soliti pamet ni izborniku govoriti tko treba igrati, a tko ne. To je njegov posao, on odgovara za rezultat i on sastavlja momčad. Ali kada bih Luki nešto preporučio, rekao bih mu da igra od centra prema golu. Ako ste gledali Messija ovih dana, vidjeli ste da se i on malo više vraća po loptu. Luka ima odličan udarac, može zabiti, ali i asistirati. Ne bih ga toliko trošio u obrambenim zadacima.

Zato mislim da bi trebalo malo pojačati vezni red kako bismo bili sigurniji i čvršći otraga. Obrana je temelj svake momčadi i najvažnija stvar u momčadskim sportovima. Siguran sam da će Luka odigrati svoju utakmicu jer je toliko ozbiljan i profesionalan da ne vjerujem kako može dva puta zaredom podbaciti.

Za kraj, prognoza?

Pobjeda Hrvatske 1:0.