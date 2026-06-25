Desant na 'oteti' brod kod Primoštena: Specijalci se spuštali iz helikoptera i 'oslobodili' mornaricu

Na pomorskom vojnom poligonu Žirje kod Primoštena održan je mornarički dio međunarodne vojne vježbe "Borbena moć 26".

Hrvatska vojska prikazala je sposobnosti za borbeno djelovanje na moru uz sudjelovanje brodova Hrvatske ratne mornarice, borbenih aviona Rafalei, sustava protuzračne obrane, topništva i specijalnih snaga.

Vježba se provodi u suradnji sa savezničkim i partnerskim državama te je dio najveće ovogodišnje združene vojne aktivnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, koja traje do 3. srpnja na više lokacija diljem zemlje.

Desant na 'oteti' brod

Prvo su iz helikoptera Black Hawk, kojem su potporu pružale i dvije Kiowe, desantirali na "Fausta Vrančića", za ovu priliku "oteti" brod Hrvatske ratne mornarice. Potom su se vojni i policijski specijalci na brod ukrcali i iz brzih gumenih čamaca te dovršili posao savladavanja otmičara.

To je bio tek početak scenarija mornaričkog dijela vježbe "Borbena moć".

Ministar obrane Ivan Anušić (HDZ) rekao je:

"Prvi dio vježbe pokazuje združene snage naše Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske kopnene vojske kako djeluju zajedno, koordinirano i prema istom cilju te pokazuju svoje sposobnosti, mogućnosti, opremu i borbenu moć."

Gađanja s mora, kopna i iz zraka

U nastavku vježbe lansirana je protuzračna raketa Mistral 3 s broda "Krka", a gađalo se i iz borbenih vozila protuzračne obrane s položaja Zečevo.

Uz gađanja s različitih brodova Hrvatske ratne mornarice, iz topova glavnih i pomoćnih kalibara, ciljeve je uspješno gađala i Topničko-raketna pukovnija s haubicama Panzerhaubitze 2000.

Kao završni dio vježbe doletjela su i dva višenamjenska borbena aviona Rafale, koja su također gađala morske mete.

Voditelj vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić, zahvalio je svim sudionicima.

"Iskazujem zahvalnost svim sudionicima vježbe. Bilo ih je 565 uz 25 plovila i sedam zrakoplova."

Zadovoljan provedenim segmentima vježbe, dodao je:

"Laički rečeno, ono što smo danas napravili i pokazali upravo je ono čemu smo težili i to mogu ocijeniti ocjenom – bilo je perfektno."

Zahvala građanima i nautičarima

Stanovnicima primoštenskog kraja, ali i svim nautičarima, vojska je zahvalila na strpljenju i razumijevanju zbog ograničenja u plovidbi akvatorijem kraj otoka Žirja, koji povremeno postaje najveći hrvatski vojni poligon.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid, istaknuo je:

"Kad god se provodi vježba, uvijek nekome smetamo. Koji god termin da smo odabrali, opet bi bilo određenih problema. Vojska mora provoditi svoje vježbovne aktivnosti, mora pokazati svoje sposobnosti, a to je također vrlo značajan element u kontekstu samog odvraćanja."

Tjedan dana priprema za zatvaranje poligona

Zahtjevno je bilo osigurati prostor za provođenje vježbe jer se gađalo velikom količinom isključivo bojevnih sredstava. Pripreme za zatvaranje poligona trajale su tjedan dana.

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, komodor Damir Dojkić, pojasnio je:

"Pomorci su bili upoznati putem radijskih oglasa, ali su naši djelatnici posljednjih dana obišli i sve lokalne marine i lučice te upoznali vlasnike plovila i voditelje marina da će se aktivnost provesti u točno određenom vremenu."

Vježba na poligonima diljem Hrvatske

"Borbena moć 26" održava se od 22. lipnja do 3. srpnja na vojnim poligonima diljem Hrvatske.

Govoreći o opsegu vježbe, Kundid je rekao:

"Ona se provodi ne samo ovdje na vojnom poligonu Žirje. Tu su Udbina, Slunj, Cerovac, Kamensko i druge lokacije, poput Crvene zemlje, gdje se nalaze snage 173. američke padobranske brigade. Tako su svi vojni poligoni u Republici Hrvatskoj uključeni u provedbu vježbe 'Borbena moć'."

Uz oko 3.000 hrvatskih vojnika, u međunarodnoj vježbi sudjeluje i 500 pripadnika oružanih snaga iz deset savezničkih i partnerskih država.