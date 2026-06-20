MORH najavio pojačanu vojnu aktivnost diljem Hrvatske: Evo što se događa

Oružane snage Republike Hrvatske provodit će od 22. lipnja do 3. srpnja međunarodnu združenu vojnu vježbu "BORBENA MOĆ 26" tijekom koje se može očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet, priopćili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH).

Aktivnosti će se provoditi na sljedećim lokacijama:

vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu

vojarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu

vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju

vojarna "Josip Jović" u Udbini, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu

vojno vježbalište "Gakovo"

vojarna "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku

vojna lokacija "Zečevo"

pomorski vojni poligon "Žirje"

Vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, zaključili su iz MORH-a.