MORH najavio pojačanu vojnu aktivnost diljem Hrvatske: Evo što se događa

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MORH upozorava da pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet
Oružane snage Republike Hrvatske provodit će od 22. lipnja do 3. srpnja međunarodnu združenu vojnu vježbu "BORBENA MOĆ 26" tijekom koje se može očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet, priopćili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH).
Aktivnosti će se provoditi na sljedećim lokacijama:
Vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, zaključili su iz MORH-a.