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MORH najavio pojačanu vojnu aktivnost diljem Hrvatske: Evo što se događa

MORH najavio pojačanu vojnu aktivnost diljem Hrvatske: Evo što se događa
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

MORH upozorava da pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet

20.6.2026.
10:28
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Oružane snage Republike Hrvatske provodit će od 22. lipnja do 3. srpnja međunarodnu združenu vojnu vježbu "BORBENA MOĆ 26" tijekom koje se može očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet, priopćili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH).

Aktivnosti će se provoditi na sljedećim lokacijama:

  • vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu
  • vojarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu
  • vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju
  • vojarna "Josip Jović" u Udbini, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu
  • vojno vježbalište "Gakovo"
  • vojarna "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku
  • vojna lokacija "Zečevo"
  • pomorski vojni poligon "Žirje"

Vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, zaključili su iz MORH-a.

Vojna VježbaMorh
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