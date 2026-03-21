Ne, ovo nije igrica! Ovako se to radi u stvarnom životu: Pogledajte vježbu vojne policije i specijalaca

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja vojna policija i specijalna policija proveli su dvotjednu integracijsku obuku. Uvježbavali su zajedničko djelovanje u najsloženijim sigurnosnim scenarijima.

Na obuci su bili pripadnici Pukovnije Vojne policije zajedno s kolegama iz MUP-a (JSIP Alfa Zagreb, JSIP Orao Osijek i SJP BATT Split).

Integracijska obuka još je jednom potvrdila ključnu ulogu međuresorne suradnje u suočavanju sa suvremenim sigurnosnim izazovima.

Tijekom ciklusa uvježbali su složene scenarije poput talačkih kriza, postupanja u uvjetima aktivnog i pasivnog otpora te zaštite štićenih osoba, s naglaskom na djelovanje u urbanom prostoru i u CQB uvjetima, priopćili su iz MORH-a.

Poseban fokus stavljen je na koordinaciju timova, donošenje odluka pod stresom te integraciju medicinskih i taktičkih procedura. Natporučnik Mateo Marinović naglasio je kako je temelj obuke upravo razmjena znanja i iskustava između vojnih i policijskih sastavnica.

"Ova obuka nosi naziv integracijska međuresorna suradnja s jasnim ciljem – unaprijediti suradnju vojnih i policijskih komponenti kroz razmjenu iskustava, taktika i procedura kojima se koristimo u svakodnevnom radu, ali i u najsloženijim sigurnosnim situacijama poput talačkih kriza", rekao je.

Poručnik Vjekoslav Pavelić istaknuo je kako ovakav oblik obuke izravno pridonosi podizanju razine sigurnosti i operativne spremnosti, posebno kroz uvježbavanje zaštite i evakuacije štićenih osoba te zajedničko djelovanje u složenim situacijama.

"Takvim integriranim pristupom podižemo razinu sigurnosti i sposobnost zajedničkog djelovanja u najzahtjevnijim uvjetima", zaključio je Pavelić.