Provod uz lijepe djevojke i narodnjake: Pogledajte kako se izlazilo 2012. na sjeveru Hrvatske

U serijalu "U rikverc petkom" portala eMedjimurje ovaj put vraćamo se u ožujak 2012. godine i kultni klub Taboo u Čakovcu – mjesto koje je tada bilo sinonim za dobar noćni provod. U nastavku zavirite u fotogaleriju i prisjetite se kako su izgledali izlasci prije više od desetljeća.

Taboo je tih godina bio nezaobilazna destinacija za vikend izlaske. Plesni podij brzo bi se punio, a zabava je trajala do ranih jutarnjih sati. Glazba je okupljala raznoliku publiku, a večeri su prolazile uz najveće domaće i regionalne hitove. Već od ranih sati klub bi vrvio ljudima – družilo se uz šank, plesalo i uživalo u opuštenoj, ali energičnoj atmosferi. Subote su bile posebno popularne, kada bi se činilo da se cijeli grad slio na jedno mjesto.

Fotografije iz tog razdoblja otkrivaju i tadašnje modne trendove: visoke potpetice, uske haljine i sređene frizure dominirale su među djevojkama, dok su dečki birali jednostavne, ali dotjerane kombinacije. Bio je to period kada su se izlasci planirali unaprijed, a noći su bile rezervirane za ples, druženje i uspomene koje se i danas rado prepričavaju.