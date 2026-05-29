Bitka za živote trajala je cijelu noć: Spašene dvije pacijentice na hrvatskim otocima

U splitski Klinički bolnički centar kasno sinoć je helikopterom HRZ-a prevezena pacijentica s otoka Visa, a danas rano ujutro pacijentica s otoka Korčule, izvijestili su u petak iz Ministarstva obrane.

Ženu s otoka Visa do KBC-a Split prevezla je posada transportnog helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s kapetanom satnikom Dujom Voloderom i tri člana posade te dva člana medicinskog osoblja.

Nakon primljenog poziva oko 22 sata posada helikoptera poletjela je iz vojarne "Knez Trpimir“ u Divuljama prema Visu gdje je pacijentica preuzeta, a u 22.59 sata helikopter je sletio na helidrom KBC-a Split gdje je pacijentica predana na daljnju medicinsku skrb.

Prijevoz pacijentice i sa Korčule

Ista helikopterska posada u petak ujutro je prevezla ženu s otoka Korčule, također do splitskog KBC-a. Iz vojarne "Knez Trpimir“ u Divuljama helikopter je poletio u 5.54 sati te sletio na helidrom u 7 sati te je pacijentica predana na liječenje.

"Najbolji je osjećaj kad se napravi nešto dobro za one koji trebaju pomoć.“, istaknuo je kapetan helikoptera, satnik Duje Voloder.