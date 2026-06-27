Skočili s 3500 metara iznad Udbine! Ovo je ključ svake operacije: 'Prva dolazi i zadnja odlazi'

Rijetko viđenim desantom 40-ak padobranaca na Udbinu nastavljena je danas najveća godišnja vježba Hrvatske vojske i savezničkih snaga koja se održava od 22. lipnja do 3. srpnja na svim vojnim poligonima u Hrvatskoj.

Prikaz "Borbene moći 26", uz borbeni sektor naglasak je stavio i na snage za potporu. Hrana i voda, obnova zaliha goriva i streljiva - ključne su za uspjeh svake borbene operacije.

Iz dvaju američkih Herculesa C-130 hrvatski su vojni specijalci skakali najprije s visine od 400 metara, a onda i s 3 i pol tisuće.

"Mislim da su vrlo dobro pripremljeni. Onoliko koliko vidim iz ove vježbe, imaju i vrlo dobru obuku i iskustvo, pa pokušavamo steći neke najbolje prakse kako bismo ih uveli i u portugalsku vojsku, tako da smo vrlo zahvalni", smatra bojnik Joao Borges, pripadnik Oružanih snaga Portugala.

Dobra međunarodna suradnja

A njegov kolega iz Slovenske vojske pukovnik Fide Vraničar zaključuje: "Suradnja između Slovenske vojske i Hrvatske vojske oduvijek je bila na visokoj razini. Sudjelujemo i u međunarodnim operacijama i misijama, poput misije KFOR na Kosovu i zbog toga je jako važno da smo povezani, da vjerujemo jedni drugima i da se poznajemo".

Međunarodna združena vojna vježba "Borbena moć 26" danas je nastavljena na poligonu vojarne u Udbini. Vojni padobranci na ovakav način mogu desantirati iza neprijateljskih linija, prikupiti potrebne obavještajne podatke, sabotirati neprijateljsku infrastrukturu, ali isto tako i donijeti potrebnu pomoć svojim kolegama koji su na prvim borbenim linijama.

O logistici ovisi uspjeh svake vojne operacije. Partnerima i savezničkim snagama Hrvatska vojska kad god je potrebno pruža potporu tranzita kroz Republiku Hrvatsku.

"Snage dolaze i cestovnim putem, i kopnenim putem, i morskim putem. Morate osigurati luke za prihvat, morate imati timove koji će ih prihvatiti, morate imati zaštitu snaga tijekom cijelog njihovog kretanja, morate osigurati određene 'stage and care' gdje će se ti ljudi moći odmoriti, gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će se vozila moći popuniti s gorivom", pojašnjava načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid.

Logistika je ključna

Zapovjednik Zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević napominje: "Za svakog pripadnika oružanih snaga, ne samo kod nas, nego i u svijetu, najbitnija je logistička potpora. Logistika prva dolazi i zadnja odlazi".

Ne trebaju čak ni napajanje električnom energijom i samodostatni su svugdje na području Hrvatske. Stacionarnu postaju i kontejnere za vodu postave za svega četiri sata, gorivo cisternama dovoze direktno do borbenih vozila, a rezerve skladište u bazenima od 25 tisuća litara.

"Za kontejner imamo kamione 'navlakače' koji voze kontejnere i dovoljno je da on samo taj kontejner spustu na bilo kojemu području terena i na taj način mi ne moramo dovoditi naše snage prema nama, mi dolazimo do njih i na licu mjesta im radimo opskrbu i potporu", dodaje zapovjednik Zapovjedništva za potporu.

Pravovremena opskrba hranom i vodom, obnova zaliha goriva i streljiva - suglasni su svi sudionici vježbe – ključna je za uspješnost borbenih jedinica na terenu.