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Hrvatska zove iseljenike: Plaća tečaj, prehranu i 400 eura za smještaj

Hrvatska zove iseljenike: Plaća tečaj, prehranu i 400 eura za smještaj
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za dobivanje stipendije može se prijaviti hrvatski iseljenik, odnosno njegov potomak, odnosno supružnik, pod uvjetom da je punoljetan i ima završenu srednju školu

27.6.2026.
8:07
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ministarstvo demografije i useljeništva dodjeljuje do 700 stipendija za učenje hrvatskoga jezika i o kulturnoj baštini u Hrvatskoj za akademsku godinu 2026./2027, to je 200 stipendija više u odnosu na akademsku 2025./26. Rok za prijave traje zaključno do 6. srpnja.

Za dobivanje stipendije može se prijaviti hrvatski iseljenik, odnosno njegov potomak, odnosno supružnik, pod uvjetom da je punoljetan i ima završenu srednju školu.

Stipendija se odobrava za jedan ili oba semestra (ljetni i zimski). Zimski se održava od početka listopada ove do kraja siječnja 2027. godine, a ljetni semestar od početka ožujka do sredine lipnja 2027. godine.

 Tečaj izvodi Filozofski fakultet u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli te Sveučilište u Zadru.  

 Stipendija uključuje trošak tečaja, trošak subvencionirane prehrane te naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400 eura mjesečno.

 Ne uključuje trošak putovanja, tj. dolaska u Hrvatsku, niti trošak javnog prijevoza.

Javni poziv za dodjelu stipendija, u kojemu su navedene sve pojedinosti potrebne za prijavu za dobivanje stipendije dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijava se podnosi obvezno u elektroničkome obliku putem prijavnoga elektroničkog obrasca. 

E-prijavni obrazac nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva preko poveznice: PRIJAVNI OBRAZAC  

Motivacijsko pismo sastavni je dio prijavnog elektroničkog obrasca i treba sadržavati najmanje 250 riječi, a najviše 500 riječi.

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