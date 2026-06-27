Hrvatska zove iseljenike: Plaća tečaj, prehranu i 400 eura za smještaj

Ministarstvo demografije i useljeništva dodjeljuje do 700 stipendija za učenje hrvatskoga jezika i o kulturnoj baštini u Hrvatskoj za akademsku godinu 2026./2027, to je 200 stipendija više u odnosu na akademsku 2025./26. Rok za prijave traje zaključno do 6. srpnja.

Za dobivanje stipendije može se prijaviti hrvatski iseljenik, odnosno njegov potomak, odnosno supružnik, pod uvjetom da je punoljetan i ima završenu srednju školu.

Stipendija se odobrava za jedan ili oba semestra (ljetni i zimski). Zimski se održava od početka listopada ove do kraja siječnja 2027. godine, a ljetni semestar od početka ožujka do sredine lipnja 2027. godine.

Tečaj izvodi Filozofski fakultet u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli te Sveučilište u Zadru.

Stipendija uključuje trošak tečaja, trošak subvencionirane prehrane te naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400 eura mjesečno.

Ne uključuje trošak putovanja, tj. dolaska u Hrvatsku, niti trošak javnog prijevoza.

Javni poziv za dodjelu stipendija, u kojemu su navedene sve pojedinosti potrebne za prijavu za dobivanje stipendije dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijava se podnosi obvezno u elektroničkome obliku putem prijavnoga elektroničkog obrasca.

E-prijavni obrazac nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva preko poveznice: PRIJAVNI OBRAZAC

Motivacijsko pismo sastavni je dio prijavnog elektroničkog obrasca i treba sadržavati najmanje 250 riječi, a najviše 500 riječi.