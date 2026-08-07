Evo što se događalo u dosadašnjem dijelu sezone u Formuli 1

Iza nas je 11 utrka Formule 1 u tekućoj sezoni koja je označila najveći tehnički reset u modernoj povijesti sporta. S radikalno novim pravilima koja su u potpunosti izmijenila bolide, pogonske jedinice i aerodinamiku, poredak se dramatično promiješao. Uoči ljetne stanke koja je u tijeku postalo je jasno da je jedna momčad najbolje iskoristila priliku. To je Mercedes. No, prava priča sezone nije samo povratak Srebrnih strijela na vrh, već i senzacionalni uspon devetnaestogodišnjeg Talijana Kimija Antonellija, koji je preuzeo kontrolu nad prvenstvom. Antonelli je tako postao najmlađi vodeći vozač u povijesti Formule 1 i to nakon samo tri utrke sezone, a tu poziciju otad nije ispustio.

Post race podcast Planet Formula gledajte UŽIVO nakon svake utrke na portalu Net.hr, You Tube kanalu, društvenim mrežama portala Net.hr i platformi Voyo.

Jasno je da je Mercedesov vozač znatno napredovao u odnosu na svoju debitantsku sezonu prošle godine, no koliko je zapravo velik iskorak napravio? Brojke pokazuju da je 19-godišnjak dosad bio ispred Russella tijekom sedam trkaćih vikenda, a najveću je prednost ostvario u Belgiji, na stazi na kojoj je prošle godine zabilježio jedan od svojih najvećih zaostataka.

Russell ga je nadmašio u Kanadi, Barceloni i Austriji, no razlika je svaki put bila znatno manja od one zabilježene 2025. godine.

Revolucija pravila

U središtu vizije za 2026. bio je koncept "okretnog bolida". FIA je ciljala na lakše, brže i agilnije strojeve koji bi promovirali bliske borbe na stazi. U tu svrhu, minimalna masa bolida smanjena je za 30 kilograma na 768 kg, međuosovinski razmak skraćen je za 20 centimetara, a ukupna širina smanjena za deset. Gume su također postale uže, sve s ciljem stvaranja dinamičnijeg trkaćeg iskustva.

Formulu 1 gledajte na RTL-u i platformi Voyo

Najveća promjena dogodila se ispod poklopca motora. Nova generacija pogonskih jedinica donijela je gotovo savršenu ravnotežu između motora s unutarnjim izgaranjem i električne snage. Dok je snaga 1,6-litrenog V6 turbo motora smanjena na 400 kW (oko 540 KS), snaga MGU-K sustava, koji prikuplja kinetičku energiju, skočila je na čak 350 kW (470 KS). Kompleksni MGU-H sustav, koji je prikupljao toplinsku energiju iz ispušnih plinova, u potpunosti je uklonjen. Cijeli sustav pogoni se na sto posto održivo gorivo, što je privuklo nove proizvođače poput Audija i Forda.

Aerodinamika je također doživjela potpunu preobrazbu. Sustav za smanjenje otpora (DRS) otišao je u povijest, a zamijenila ga je aktivna aerodinamika s pomičnim prednjim i stražnjim krilima. Vozači sada mogu birati između dva načina rada: "Z-Mode" za maksimalni pritisak na podlogu u zavojima i "X-Mode", koji poravnava krila kako bi se smanjio otpor zraka i postigla veća brzina na ravnim dijelovima. Za pretjecanje je uveden "Manual Override" ili "Overtake Mode", sustav koji vozaču unutar jedne sekunde zaostatka daje dodatni poticaj električne energije kako bi lakše izveo napad. Sve ove promjene prate i značajna poboljšanja sigurnosti, uključujući jače strukture za zaštitu od bočnih udara i ojačane zaštitne lukove iznad glave vozača.

Mercedesova renesansa i Antonellijev bljesak

Mercedes je u novu eru ušao kao apsolutni pobjednik. Nakon što su se mučili prethodnih sezona, njemački inženjeri stvorili su dominantan paket. To je bilo vidljivo već na otvaranju sezone u Australiji, gdje je George Russell odnio pobjedu, a Kimi Antonelli završio drugi, osiguravši dvostruki trijumf za momčad. Iako je Russell izgledao kao rani favorit, Antonelli je brzo zasjenio svog iskusnijeg timskog kolegu. Već u Kini, postao je najmlađi osvajač pole positiona u povijesti i zabilježio svoju prvu pobjedu.

Uslijedio je niz koji je zapanjio svijet Formule 1. Pobjedama u Japanu, Miamiju, Kanadi i Monaku, mladi Talijan preuzeo je vodstvo u prvenstvu, postavši najmlađi vozač na čelu poretka u povijesti. S nevjerojatnom mirnoćom i brzinom, Antonelli je do ljetne stanke skupio šest pobjeda i stvorio prednost od 50 bodova. S druge strane garaže, George Russell imao je sezonu obilježenu pehovima. Iako je pobijedio u Austriji, kvar pogonske jedinice u Kanadi dok je vodio utrku bio je bolan udarac njegovim šampionskim ambicijama. Unatoč lošoj sreći, činjenica je da je Antonelli u izravnim dvobojima na stazi često bio jednostavno brži.

Rivali u potjeri. Usponi i padovi Ferrarija, McLarena i Red Bulla

Dok je Mercedes dominirao, njihovi suparnici su se borili s prilagodbom na nova pravila. Ferrari je doživio mješovitu polusezonu. Lewis Hamilton, u svojoj prvoj godini s talijanskom momčadi, dokazao je da je Ferrari napravio pravi potez njegovim dovođenjem. Njegova pobjeda na Velikoj nagradi Barcelone-Catalunye, prva za Ferrari, bila je plod hrabre strategije i majstorske vožnje. Britanac drži drugo mjesto u poretku vozača i djeluje kao najozbiljniji, iako daleki, izazivač Antonelliju. Njegov timski kolega, Charles Leclerc, ima jsezonu punu uspona i padova. Iako je slavio na Silverstoneu, serija pogrešaka i sudara, poput onog u Monaku, ostavila ga je daleko iza Hamiltona u poretku.

Prošlogodišnji prvaci, McLaren, ušli su u novu eru s problemima pouzdanosti. Lando Norris, vozač koji brani naslov iz 2025., vozio je izvanredno unatoč ograničenjima bolida. Njegova pobjeda u Mađarskoj, posljednjoj utrci prije stanke, bila je dokaz njegove klase i odlučnosti. Oscar Piastri se, s druge strane, teže prilagođavao novim bolidima i energetskom menadžmentu. Najveći gubitnik nove ere zasigurno je Red Bull. Nakon godina dominacije, momčad se našla u sredini poretka, boreći se s novom pogonskom jedinicom razvijenom u suradnji s Fordom. Ipak, Max Verstappen je još jednom pokazao svoju genijalnost, izvlačeći maksimum iz problematičnog bolida i osvojivši tri postolja. Njegov novi kolega, Isack Hadjar, pruža solidne vožnje, izbjegavajući "prokletstvo" drugog vozača Red Bulla.

Izazovi nove ere i borba u sredini

Nova pravila, iako su povećala broj pretjecanja, donijela su i neočekivane probleme. Kvalifikacije su postale predmet kritika jer vozači namjerno usporavaju u brzim zavojima kako bi sačuvali električnu energiju za ravnice.

"Više se isplati biti konzistentan nego hrabar", izjavio je Leclerc, dok je Carlos Sainz sumirao situaciju riječima:

"Što si više gurao, to si bio sporiji."

Još veći problem predstavljaju sigurnosni rizici. Ogromne razlike u brzini između bolida koji koriste punu snagu i onih koji prikupljaju energiju dovele su do nekoliko opasnih situacija. Vrhunac je bio težak sudar Olivera Bearmana u Japanu, koji je pri brzini od preko 300 km/h naletio na znatno sporiji bolid i izletio sa staze. Incident je potaknuo FIA-u na hitne sastanke kako bi se pronašla rješenja za smanjenje opasnosti. U sredini poretka, momčadi poput Alpinea, Racing Bullsa i novopridošlog Audija vode tijesnu bitku za bodove, dok se debitantska momčad Cadillac, s iskusnim vozačima Sergiom Pérezom i Valtterijem Bottasom, fokusira na skupljanje iskustva.

Ulaskom u drugu polovicu sezone, Kimi Antonelli i Mercedes čvrsto drže kontrolu. No, prvenstvo je daleko od gotovog. Uz stalne tehničke prilagodbe i najavljene izmjene pravila, rivali se nadaju da mogu smanjiti zaostatak. Pitanje koje se postavlja jest može li itko zaustaviti čudesnog talijanskog debitanta na njegovom putu prema povijesti ili će prva sezona nove ere Formule 1 ostati zapamćena kao početak vladavine Antonellija.