Jadranka Kosor dobro je poznato lice zagrebačke špice: Ni ovog puta nije razočarala svojim stilom

Bivša premijerka Jadranka Kosor (73) ponovno je privukla pažnju svojim pojavljivanjem na zagrebačkoj špici. Dobro raspoložena prošetala je Cvjetnim trgom u ležernom, ali pomno osmišljenom izdanju, još jednom potvrdivši da i u svakodnevnim kombinacijama zna spojiti udobnost, eleganciju i osobni stil.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za šetnju gradom odabrala je prozračnu nježno ružičastu lanenu haljinu koju je upotpunila decentnim nakitom, sunčanim naočalama i udobnim tenisicama u istoj nježnoj paleti.

Jednostavna kombinacija dobila je dodatnu dozu karaktera zahvaljujući upečatljivom crvenom detalju - kolicima za kupovinu koja su se istaknula uz cijeli outfit i unijela malo boje u njezino izdanje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jadranka Kosor već je poznata po tome da ne slijedi slijepo modne trendove, već njeguje vlastiti stil u kojem često spaja klasične komade s detaljima koji privlače pažnju. Njezina pojavljivanja na zagrebačkoj špici redovito ne prolaze nezapaženo, a ni ovoga puta nije promaknula fotografima.

Dobro raspoložena Kosor osmijehom je pozdravila fotografe i nastavila svoju šetnju zagrebačkom špicom.