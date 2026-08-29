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VJEČNA ELEGANCIJA /

Jadranka Kosor dobro je poznato lice zagrebačke špice: Ni ovog puta nije razočarala svojim stilom

Jadranka Kosor dobro je poznato lice zagrebačke špice: Ni ovog puta nije razočarala svojim stilom
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uz sebe je imala i detalj koji obožavaju brojne dame njezine generacije

29.8.2026.
17:29
Hot.hr
Sandra Simunovic/PIXSELL
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Bivša premijerka Jadranka Kosor (73) ponovno je privukla pažnju svojim pojavljivanjem na zagrebačkoj špici. Dobro raspoložena prošetala je Cvjetnim trgom u ležernom, ali pomno osmišljenom izdanju, još jednom potvrdivši da i u svakodnevnim kombinacijama zna spojiti udobnost, eleganciju i osobni stil.

Jadranka Kosor dobro je poznato lice zagrebačke špice: Ni ovog puta nije razočarala svojim stilom
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za šetnju gradom odabrala je prozračnu nježno ružičastu lanenu haljinu koju je upotpunila decentnim nakitom, sunčanim naočalama i udobnim tenisicama u istoj nježnoj paleti.

Jednostavna kombinacija dobila je dodatnu dozu karaktera zahvaljujući upečatljivom crvenom detalju - kolicima za kupovinu koja su se istaknula uz cijeli outfit i unijela malo boje u njezino izdanje.

Jadranka Kosor dobro je poznato lice zagrebačke špice: Ni ovog puta nije razočarala svojim stilom
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jadranka Kosor već je poznata po tome da ne slijedi slijepo modne trendove, već njeguje vlastiti stil u kojem često spaja klasične komade s detaljima koji privlače pažnju. Njezina pojavljivanja na zagrebačkoj špici redovito ne prolaze nezapaženo, a ni ovoga puta nije promaknula fotografima.

Dobro raspoložena Kosor osmijehom je pozdravila fotografe i nastavila svoju šetnju zagrebačkom špicom.

Jadranka KosorSubotnja špicaCvjetni TrgšpicaZagrebačka špica
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