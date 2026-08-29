Hrgović u Londonu napada IBF titulu protiv boksačkog čuda koje želi ispisati povijest

Subotnja večer u londonskoj O2 Areni donosi boksački spektakl u kojem će najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović ukrstiti rukavice s britanskom senzacijom Mosesom Itaumom. Ulog je golem - upražnjeni IBF pojas svjetskog prvaka teške kategorije, jedan od najprestižnijih naslova u profesionalnom boksu. Za Hrgovića je ovo borba karijere i prilika da se konačno domogne svjetskog trona, dok 21-godišnji Itauma ima priliku postati najmlađi teškaški prvak još od legendarnog Mikea Tysona.

Tekstualni prijenos borbe

Glavni dio boksačke večeri u Londonu započinje u 20 sati po hrvatskom vremenu. Očekuje se da će Filip Hrgović i Moses Itauma u ring ući oko 23:30 sati. Borba će biti dostupna za gledanje putem streaming platforme DAZN, uz opciju pay-per-view. Prije glavnog događaja, gledatelji će moći pratiti niz zanimljivih predborbi, od kojih se posebno ističe sraz u lakoj kategoriji između Sama Noakesa i Denysa Berinchyka.

Najava

Filip Hrgović, 34-godišnji borac iz zagrebačke Dubrave s nadimkom "El Animal", u ovaj meč ulazi s profesionalnim omjerom od 20 pobjeda i samo jednim porazom. Brončani s Olimpijskih igara u Riju 2016. godine dugo je gradio svoj put prema vrhu, nestrpljivo čekajući priliku za napad na titulu. Njegov jedini poraz dogodio se u lipnju 2024. godine protiv Daniela Duboisa, kada je borba prekinuta u osmoj rundi zbog teških posjekotina koje su mu onemogućile nastavak.

Mnogi su tada smatrali da je Hrgovićev san o tituli raspršen, no on se vratio s tri uzastopne pobjede protiv britanskih boraca. Svladavši Joea Joycea i Davida Adeleyea na bodove te nokautiravši Davea Allena u svibnju, dokazao je da i dalje pripada samom vrhu teške kategorije. Njegova snaga, tehnička potkovanost i iskustvo bit će ključni aduti protiv mladog i eksplozivnog protivnika. Međutim, sklonost posjekotinama, koja ga prati od meča s Duboisom, ostaje najveća briga za njegov kut i navijače. Hrgović je u London stigao kao autsajder na kladionicama, ali i kao iskusan borac koji zna kako je boksati pod pritiskom velikih mečeva.

S druge strane ringa stajat će Moses Itauma, borac kojeg britanski mediji i stručnjaci vide kao budućnost teške kategorije i jednog od najvećih talenata današnjice. Sa svega 21 godinom, Itauma ima savršen profesionalni omjer od 14 pobjeda bez poraza, od čega je čak 12 ostvario nokautom. Ovaj ljevak iz Chathama plijeni pozornost nevjerojatnom snagom i brzinom, a usporedbe s Mikeom Tysonom prate ga od samog početka karijere. Pobjedom protiv Hrgovića, Itauma bi postao najmlađi svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je Tyson 1986. godine s 20 godina osvojio WBC titulu.

Svoju razornu moć pokazao je u posljednjim mečevima, brutalno nokautiravši Dilliana Whytea u prvoj rundi te potom zaustavivši izdržljivog Jermainea Franklina u petoj. Iako je Hrgović na papiru njegov najteži i najkvalitetniji protivnik do sada, samopouzdanja mu ne nedostaje. On je borac nove generacije, naviknut na velika svjetla pozornice, a borba pred domaćom publikom u O2 Areni bit će mu samo dodatni motiv. Njegova mladost i agresivnost predstavljat će konstantnu prijetnju za hrvatskog borca.

Da je riječ o meču visokog napona, potvrdilo je i službeno vaganje održano u petak. Nakon intenzivnog sučeljavanja i razmjene riječi, Itauma je prvi odgurnuo Hrgovića s pozornice, na što mu je hrvatski borac uzvratio šamarom prije nego što ih je osiguranje razdvojilo. Vaga je pokazala da Itauma u meč ulazi s 109,6 kg, dok je Hrgović bio lakši sa 107,1 kg.

IBF-ov pojas ostao je upražnjen nakon što ga se odrekao Oleksandr Usyk, bivši neosporni prvak, kako bi se pripremio za svoj "posljednji ples". Prvi izazivač, Kubanac Frank Sanchez, prihvatio je financijsku ponudu da se privremeno povuče i čeka pobjednika ovog dvoboja, čime se otvorio put za spektakl između Hrgovića i Itaume.

Za Filipa Hrgovića ovo je prilika da ostvari san i donese svjetski teškaški pojas u Hrvatsku. Put do tog cilja vodi preko opasnog, gladnog i mlađeg protivnika koji želi postati nova globalna boksačka zvijezda. London večeras neće svjedočiti samo borbi za titulu, već sudaru generacija, stilova i ambicija.