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Godinama su bili na ratnoj nozi, a sada se Babić javio Hrgoviću: 'Pratimo kocku...'

Godinama su bili na ratnoj nozi, a sada se Babić javio Hrgoviću: 'Pratimo kocku...'
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Uoči jednog od najvažnijih mečeva Hrgovićeve karijere oglasio se i Babić, ovoga puta bez provokacija i tenzija.

29.8.2026.
17:20
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Filip Hrgović i Alen Babić godinama su imali jedan od najzanimljivijih odnosa na hrvatskoj, pa i regionalnoj boksačkoj sceni. Njihova prepucavanja, prozivke i tenzije na društvenim mrežama dugo su privlačile veliku pažnju javnosti, iako se njihov međusobni odnos s vremenom smirio

.Razlog je dijelom bio i taj što Babića posljednjih godina nismo često gledali u ringu, dok je Hrgović svoj put nastavio kroz velike međunarodne mečeve i borbu za vrh teške kategorije.

Uoči jednog od najvažnijih mečeva Hrgovićeve karijere oglasio se i Babić, ovoga puta bez provokacija i tenzija.

Na svom službenom Instagram profilu podijelio je snimku dramatičnog sučeljavanja Hrgovića i Mosesa Itaume, na kojem je hrvatski boksač uzvratio šamarom, te poslao jasnu poruku podrške sunarodnjaku.

„23:00 — Pratimo kocku u jednom od najbitnijih mečeva u hrvatskoj povijesti!“, napisao je Babić.

Godinama su bili na ratnoj nozi, a sada se Babić javio Hrgoviću: 'Pratimo kocku...'
Foto: Screenshot: Instagram @alenthesavagebabic

Poruka je privukla pažnju upravo zbog njihove zajedničke prošlosti. Hrgović i Babić profesionalne su karijere gradili gotovo usporedno. Hrgović je debitirao u rujnu 2017. godine, dok je Babić prvi profesionalni meč odradio nepune dvije godine kasnije.

Babić je od početka nametnuo vrlo visok tempo. U samo devet dana odradio je dva meča i ostvario dvije pobjede, a uz pomoć Dilliana Whytea ubrzo se probio i na britansko boksačko tržište.

U manje od dvije i pol godine nanizao je deset pobjeda, što mu je donijelo priliku za WBC Silver naslov u bridger kategoriji. Titulu je osvojio pobjedom protiv Adama Balskog nakon deset rundi.

Upravo u tom razdoblju Babić je često javno prozivao Hrgovića i izražavao želju za međusobnim okršajem. Hrgović je, s druge strane, smatrao da Babić nije na njegovoj razini te da takav meč nema sportski smisao.

Njihova komunikacija povremeno je prelazila granice običnog sportskog rivalstva i uključivala brojne uvrede i teške riječi, no do borbe u ringu nikada nije došlo.

Godinama kasnije ton je potpuno drukčiji. Uoči velikog Hrgovićeva meča Babić je stare nesuglasice ostavio po strani i javno stao iza hrvatskog boksača.

Filip HrgovićAlen BabićMoses ItaumaIbf Pojas
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