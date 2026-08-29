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brutalna pobjeda /

Kakav nokaut! Nurmagomedov dominirao, a onda ga je Kinez ugasio jednim udarcem

Kakav nokaut! Nurmagomedov dominirao, a onda ga je Kinez ugasio jednim udarcem
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Foto: Li Ming/Xinhua News/Profimedia

Za Nurmagomedova je ovo tek drugi poraz u profesionalnoj karijeri te sada ima omjer od 20 pobjeda i dva poraza.

29.8.2026.
16:36
Hina
Li Ming/Xinhua News/Profimedia
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Kineski MMA borac Song Yadong priredio je veliko iznenađenje i na spektakularan način nokautirao Umara Nurmagomedova u drugoj rundi na UFC priredbi u Kini.

Nurmagomedov je u borbu ušao kao favorit, a tijekom prve runde i početkom druge uglavnom je kontrolirao situaciju. Činilo se da borba ide u smjeru koji mu odgovara, no sve se promijenilo u samo jednom trenutku.

Umar je krenuo prema nozi kineskog borca u pokušaju rušenja, ali upravo tada Song ga je precizno pogodio u glavu. Nurmagomedov je nakon udarca ostao ležati na podu, a Yadong je nastavio s još nekoliko udaraca prije nego što je sudac prekinuo borbu.

Na prvoj snimci čak nije bilo potpuno jasno što se dogodilo i kojim je udarcem Song toliko uzdrmao suparnika. Tek su ponovljene snimke pokazale trenutak u kojem je kineski borac iskoristio Nurmagomedovljev pokušaj rušenja i pogodio udarac koji je odlučio meč.

Za Nurmagomedova je ovo tek drugi poraz u profesionalnoj karijeri te sada ima omjer od 20 pobjeda i dva poraza.

S druge strane, Song Yadong stigao je do 24. pobjede u karijeri, uz devet poraza, jedan remi i jednu borbu bez odluke. Nakon velike pobjede odmah je jasno poručio što želi sljedeće – priliku za napad na naslov prvaka bantam kategorije.

Borba je još jednom pokazala koliko se u MMA-u situacija može promijeniti u djeliću sekunde. Nurmagomedov je do tog trenutka imao dobar meč, ali jedan precizan udarac Yadonga bio je dovoljan da sve završi. Nokaut pogledajte OVDJE.

Umar NurmagomedovUfcKinaSong
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