Lukina supruga opisala detalje kobne noći na hitnoj: 'Želimo samo odgovor na jedno pitanje'

Supruga Luke Palatinuša (38), međimurskog poduzetnika koji je iznenada preminuo prošlog tjedna čekajući u čekaonici Objedinjenog hitnog prijema u Županijskoj bolnici Čakovec, za eMedjimurje ispričala je detalje o kobnoj noći i svemu što je prethodilo njegovoj smrti.

Za slučaj mladog poduzetnika u javnosti se saznalo nakon što je njegov otac ispričao kako je Luka treći put dolazio zbog istog problema te prozvao bolnicu da ga nisu ozbiljno shvatili kada se žalio na visoki krvni tlak i bolove u prsima.

Jasmina, supruga preminulog, ispričala je da Luki zadnjih tjedana nije bilo dobro. Žalio se na probleme s disanjem, bolove u prsima i na trnce u desnoj ruci. Prvi je put, kaže, završio na hitnoj na godišnjem odmoru u Malom Lošinju. Zatim 9. kolovoza je bio u Županijskoj bolnici Čakovec, a zadnji put 19. kolovoza navečer.

Tri puta išao na hitnu

Stric koji ga je pratio na hitnu 9. kolovoza, sjeća se kako mu je liječnik rekao da se ne radi o srcu, već o tlaku uz napomenu da zbog kroničnih bolesti ne dolazi na hitni prijem.

Nakon toga bi se Luka povremeno supruzi žalio na bolove i trnce, a prethodno je bio i kod svoje liječnice obiteljske medicine. Naručivanje za koronarografiju u Županijskoj bolnici Čakovec bilo je gotovo nemoguće, predugo se čekalo, stoga je Luka potražio pomoć u privatnoj klinici. Termin za dva tjedna nije dočekao.

Ipak, na hitnu je opet otišao 19. kolovoza. “Na poslu se ujutro žalio da ga ‘pika’, da ga boli. No poslije toga je sve bilo normalno dok nismo došli navečer doma. Tada je počela izrazita bol u desnoj ruci i prsima, jedva je disao, kaplje znoja su mu se padale s čela. Brzo smo spremili stvari, sjeli u auto i dovezli se u Čakovec", prisjetila se supruga za eMedjimurje.

Na hitnu su stigli oko 22.20 sati, a primljeni su za 15 minuta. Nakon nekog vremena, kaže, poslali su ga prvi put u čekaonicu. Luka joj je rekao da su mu dali tablete za tlak, uzeli krv i napravili EKG.

Stanje mu se pogoršalo

Simptomi su se naglo pogoršali. "Nakon 15 minuta je opet otišao unutra, no odmah je došao van i rekao: 'Dali su mi tabletu za bolove, a meni nije dobro. Vozi me u Varaždin'. Bilo me strah voziti ga, loše je izgledao i bojala sam se da će mi umrijeti u autu", kazala je supruga.

Prisjeća se i što joj je suprug tada ispričao: "Rekao mi je da mu je specijalizant kardiologije, koji je bio dežuran i 9. kolovoza, rekao ‘Gospodin Palatinuš, dajte shvatite da vam je srce dobro, samo tlak vas muči, kakva koronografija?".

Supruzi nije jasno kako je Luka u takvom stanju - s boli u prsima, trncima u ruci i poteškoćama s disanjem, morao sjediti vani, a ne biti na promatranju i priključen na aparate koji bi pratili njegovo stanje.

Kaže - i njoj je kao laiku bilo jasno da su to simptomi povezani sa srčanim problemima.

U jednom trenutku Luka je zamolio za vodu, Jasmina je otišla po nju, a kad se vratila Luke nije bilo – ljudi iz čekaonice su joj rekli što se dogodilo.

"Svjedoci iz pune čekaonice su rekli da je u jednom trenutku snažno i iznenada dignuo ruku u zrak od boli, poput trzaja, i potom se srušio na pod.

Ljudi su vikali neka netko izađe iz prijema, da se pacijent srušio. Došli su doktori i zajedno s ljudima iz čekaonice su ga nekih pet minuta stavljali na krevet – gubili su minute, mogli su ga početi oživljavati već tamo", navela je supruga za eMedjimurje.

Oživljavanje je, prema njezinim riječima, trajalo sat vremena. Specijalizant ju je pozvao u sobu, a tamo je čekala vijesti u suprugu. "Kada sam vidjela da tri doktora dolaze do mene, sve mi je bilo jasno. Znala sam", ispričala je kroz suze.

Nepravilnosti u otpusnom pismu

Kaže kako je dobila Lukino otpusno pismo gdje piše otprilike “pacijent tvrdi da osjeća osjetno poboljšanje” nakon uzimanja tablete te u drugoj rečenici piše da se odmah pristupilo reanimaciji. Jasmina Palatinuš je pisala pritužbu, odnosno službeno je zatražila da se isprave podaci u otpusnom pismu. “Niti je Luka osjećao poboljšanje, niti se reanimaciji pristupilo odmah”, tvrdi.

Sama je tražila svjedoke te noći preko Facebooka. Javili su joj se ljudi, čak i čovjek koji je pomagao staviti Luku na krevet. Svi su spremni svjedočiti u Lukino ime.

“Provedena je obdukcija, no još nismo dobili nalaze i nije mi jasno zašto jer drugi dan je patologica komentirala da ne može izdati nalaz, ali da vidi začepljenje žile i uvećano srce. No mora u Zagreb poslati tkivo", dodaje.

Supruga navodi kako neće ništa tvrditi prije nalaza niti kriviti ikoga, no kaže kako joj je više liječnika kazalo da su njegovi simptomi, na koje se žalio tjednima, upućivali na ozbiljno zdravstveno stanje i da ga liječnici ni na hitnoj ni u općoj praksi nisu ozbiljno shvatili.

Supruga Jasmina osvrnula se i na priopćenje čakovečke bolnice. Nije skrivlaa ljutnju: "U priopćenju se navodi da znakova akutnog stanja nije bilo – što su onda jaki bolovi, trnci u desnoj ruci, pretjerano znojenje? Jesu li ga uopće pogledali kako izgleda?

Obitelj želi samo jedno

Zatim navode da je pacijent naveo kako mu se stanje poboljšava. Zašto me onda molio da ga odvezem u Varaždin, da mu nije dobro i nakon uzimanja tableta za tlak i bolove?

I na kraju, u priopćenju bolnica kaže da se reanimaciji odmah postupilo. A što je s onih pet minuta kada su ga uz pomoć drugih pacijenata u čekaonici stavljali na bolnički krevet?”, pita se.

Ističe kako ne želi ni na koga svaljivati krivicu, no želi druge upozoriti i ispričati svoju priču kako se ovako nešto više nikada nikome ne bi dogodilo.

"Imamo dvoje djece. Naš život više nikada neće biti isti. To je tragedija koja nas više nikada neće vratiti u normalu. Luke više nema...", kroz suze je priznala.

Javnost i medije je zamolila za mir u ovim teškim trenucima, u kojima želi samo jedno - odgovor na pitanje zašto je njezin suprug i otac dvoje djece morao umrijeti.

Bolnica je, podsjetimo, izrazila sućut obitelji i potvrdila da je pacijentu prilikom dolaska u hitnu službu dodijeljena trijažna kategorija sukladna podacima i tegobama koje je naveo.

“Sukladno dodijeljenoj trijažnoj kategoriji pacijent je pregledan, obrađen i medicinski zbrinut. Nažalost, tijekom daljnje obrade došlo je do iznenadnog smrtnog ishoda”, priopćili su iz bolnice.

Navode i da se okolnosti njegova zbrinjavanja pažljivo razmatraju u predviđenom postupku, uz uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju.