Bolnica se oglasila nakon smrti mladog Luke: 'Nije čekao bez zbrinjavanja, naglo mu se pogoršalo'

Županijska bolnica Čakovec priopćila je u subotu da je odmah nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša provela stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor, istaknuvši da pacijent nije bio bez zbrinjavanja, nego da je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage prema medicinskim smjernicama.

Palatinuš, međimurski poduzetnik i vlasnik tvrtke BALL, preminuo je u noći na 20. kolovoza u Županijskoj bolnici Čakovec. Njegova je smrt izazvala pitanja o okolnostima zbrinjavanja, nakon što su članovi obitelji javno iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. Prema navodima njegova oca Stjepana Palatinuša, Luka je te noći na hitni prijam došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici oko 1.30 sati.

Bolnica je u subotu izrazila duboku sućut obitelji te navela da je već sljedećeg dana zatražila očitovanja svih djelatnika uključenih u zbrinjavanje, provela stručnu analizu na kolegiju nadležne službe i izvanredni unutarnji nadzor. Radi utvrđivanja uzroka smrti zatražena je i obdukcija, a o rezultatima će, u skladu s propisima, biti obaviješteni obitelj i nadležne institucije.

"Pacijent je po dolasku na Objedinjeni hitni bolnički prijam, odmah nakon upisa, pozvan u trijažu, gdje su mu izmjereni vitalni parametri i uzeta anamneza, nakon čega je bez odgode pregledan, obrađen i zbrinut - učinjeni su EKG i laboratorijska obrada te je određena odgovarajuća terapija", pojasnili su u priopćenju i dodali: "Prema svim tada raspoloživim kliničkim, elektrokardiografskim i laboratorijskim pokazateljima, u tom trenutku nije bilo znakova akutnog stanja koje bi upućivalo na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom."

'Sve okolnosti sagledavamo savjesno i temeljito'

Objašnjavajući vrijeme provedeno u bolnici, ističu da se pojedini pokazatelji kod bolova u prsima mijenjaju tek nakon određenog vremena pa se kontrolne pretrage prema medicinskim smjernicama ponavljaju u određenim intervalima. Pacijent, koji je nakon terapije naveo da se tegobe povlače, stoga nije otpušten, već je čekao kontrolnu obradu, navodi bolnica.

"Nije, dakle, bila riječ o čekanju bez zbrinjavanja, nego o medicinski propisanom razdoblju opservacije. Tijekom tog razdoblja došlo je do naglog i nepredvidivog pogoršanja. Djelatnici su reagirali odmah, a mjere oživljavanja provedene su bez odgode i u punom opsegu, uz sudjelovanje dežurnog tima specijalista. Nažalost, unatoč svim poduzetim mjerama, život pacijenta nije bilo moguće spasiti", stoji u priopćenju.

Iz Bolnice naglašavaju da su iznenadna srčana zbivanja ove vrste, prema medicinskoj struci, u pravilu nepredvidiva i često se javljaju bez prethodnih upozoravajućih znakova.

"Sve okolnosti sagledavamo savjesno i temeljito, jer to dugujemo i pokojniku i njegovoj obitelji. Zbog zaštite dostojanstva pokojnika i privatnosti obitelji, kao i zbog obveze čuvanja povjerljivosti zdravstvenih podataka koja vrijedi i nakon smrti pacijenta, pojedinosti medicinske dokumentacije ne iznosimo u javnost", poručuju iz Županijske bolnice Čakovec.

Navode i da su u izravnoj komunikaciji s obitelji Palatinuš te "da im stoje na raspolaganju za sve informacije i razgovore koje trebaju".