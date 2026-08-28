Luka zbog bolova u prsima došao u bolnicu, oni mu rekli: 'Pak si došel!' Dva sata kasnije je umro

Luka Palatinuš, 38-godišnji međimurski poduzetnik i vlasnik obiteljske tvrtke BALL d.o.o., iznenada je preminuo 20. kolovoza u Županijskoj bolnici Čakovec.

U bolnicu je stigao zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima oko 23 sata i molio je da ga prime. Više od dva sata je čekao u čekaonici, oko pola dva se srušio i umro. Njegova obitelj nakon svega traži odgovore o okolnostima njegove smrti.

Njegov otac za eMedjimurje je ispričao da je to bio treći put da je Luka dolazio zbog istog problema te smatra da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili.

Otac je rekao i da je Luka ranije imao problema s visokim krvnim tlakom te da je u obitelji postojala povijest takvih zdravstvenih problema.

"Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane koja je imala probleme s tlakom. Ja sam imao visok tlak, moj otac je imao visok tlak, a i Luka. Njegova liječnica mu je navodno rekla da je to zbog stresa. Na hitnom prijemu su mu navodno rekli te večeri ‘Pak si došel?’. Da sam ja liječnik i da mi mladi čovjek dođe s bolovima u prsima i tlakom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio", rekao je Stjepan Palatinuš u razgovor za eMedjimurje.

Prema njegovim riječima, Luka je tijekom čekanja zamolio suprugu da mu donese hladnu vodu. Kada se vratila, više nije bio na mjestu na kojem ga je ostavila.

Njegova obitelj ne miri se sa situacijom. Ogorčeni su na cijeli zdravstveni sustav, na cijelu državu.

"Bolje da je otišao nekamo van raditi i živjeti, možda bi danas bio živ", kaže Stjepan Palatinuš.

Oglasila se Županijska bolnica Čakovec

Nakon objave informacija o smrti mladog poduzetnika, eMedjimurje je zatražio očitovanje Županijske bolnice Čakovec o njegovu dolasku na hitni prijem, postupanju medicinskog osoblja i okolnostima smrtnog ishoda.

Iz bolnice su izrazili sućut obitelji te naglasili kako zbog propisa o zaštiti osobnih podataka ne mogu iznositi detalje o zdravstvenom stanju pacijenta i provedenim medicinskim postupcima.

Potvrdili su, međutim, da je pacijentu prilikom dolaska u hitnu službu odmah dodijeljena trijažna kategorija, u skladu s podacima i tegobama koje je naveo.

"Sukladno dodijeljenoj trijažnoj kategoriji pacijent je pregledan, obrađen i medicinski zbrinut. Nažalost, tijekom daljnje obrade došlo je do iznenadnog smrtnog ishoda", naveli su iz bolnice.

Istaknuli su i kako se okolnosti njegova zbrinjavanja pažljivo razmatraju kroz predviđeni postupak, uz uvid u cjelokupnu medicinsku dokumentaciju.

Iz bolnice također navode da je Objedinjeni hitni bolnički prijem kadrovski pokriven i liječnički zbrinut tijekom cijelog dana i noći, u svim smjenama, u skladu s pravilima struke i propisanim standardima.

Obitelj još uvijek traži odgovore

Smrt 38-godišnjaka ostavila je njegovu obitelj, prijatelje i poslovne suradnike u šoku. Nakon pogreba počela su se na društvenim mrežama pojavljivati pitanja o okolnostima njegove smrti, posebice zbog navoda da se srušio u čekaonici hitnog prijema.

Bolnica ističe kako u ovom trenutku ne želi donositi zaključke ni na štetu ni u prilog bilo kojoj strani, dok se ne razmotre sve činjenice.

"Odnos prema pacijentima shvaćamo vrlo ozbiljno. Navode koji se odnose na komunikaciju ili postupanje pojedinog djelatnika bolnica razmatra kroz uspostavljeni postupak, uz očitovanja uključenih", poručili su.