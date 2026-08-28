Lovkinja na zmije ne boji se otrovnih gmazova, već ovoga: 'Moram biti na oprezu'
Courtenay je do neobičnog zanimanja lovkinje na zmije stigla nakon što je napustila korporativnu karijeru
Australka Courtenay Brown (40) svakodnevno riskira život hvatajući zmije. No najviše se ne boji otrovnih gmazova, već nekih muškaraca u čije domove odlazi potpuno sama. "Kao žena, kada idem nekome u kuću, uvijek negdje u pozadini razmišljam o vlastitoj sigurnosti", priznaje.
Courtenay sa Sunshine Coasta u australskom Queenslandu do ovog je neobičnog zanimanja stigla nakon što je napustila korporativnu karijeru. Danas ima licencu za hvatanje zmija, a tijekom ljeta odradi i do deset intervencija dnevno. "Živim od avanture i adrenalina", kaže majka dviju kćeri u dobi od 12 i 14 godina.
Zmije su je fascinirale još puno prije. "Počela sam ih viđati posvuda i obožavala sam noćne šetnje tijekom kojih sam ih tražila i učila prepoznavati lokalne vrste", prisjeća se početaka svog neobičnog hobija. Danas zmije izvlači iz motora automobila, tavana, škola, kuhinja, ormara pa čak i kokošinjaca.
Najčešće nailazi na tepih-pitone, no dio njezina posla su i iznimno otrovne istočne smeđe zmije te crvenotrbuhe crne zmije. Kod njih je dovoljna i najmanja pogreška da sve završi kobno.
Zmije su je nekoliko puta ugrizle
"Samo jedan trenutak nepažnje može završiti ugrizom", upozorava Courtenay, koju su zmije već nekoliko puta ugrizle – zasad, srećom, samo neotrovne.
Unatoč tome, tvrdi da zmije nezasluženo prati glas agresivnih životinja. "One su predvidljive i grizu samo kao posljednju mogućnost obrane", objašnjava. Nakon što ih uhvati, premješta ih u odgovarajuće okruženje i pušta natrag u prirodu.
Mnogo više nervoze na poslu, kaže, izazivaju joj ljudi. "Ponekad me zovu muškarci i žele da dođem na neka prilično sumnjiva mjesta, pa stalno moram biti na oprezu", kaže.
Ni ljudi na internetu nisu uvijek pretjerano ljubazni. Zbog svog posla suočava se s kritikama, neprimjerenim komentarima i trolanjem. Neki muškarci čak joj pokušavaju objasniti kako bi trebala raditi svoj posao. "Postoje puno jednostavniji načini da privučete pozornost nego da svaki dan riskirate život", odgovara im s dozom ironije.
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