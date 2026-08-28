Lovkinja na zmije ne boji se otrovnih gmazova, već ovoga: 'Moram biti na oprezu'

Australka Courtenay Brown (40) svakodnevno riskira život hvatajući zmije. No najviše se ne boji otrovnih gmazova, već nekih muškaraca u čije domove odlazi potpuno sama. "Kao žena, kada idem nekome u kuću, uvijek negdje u pozadini razmišljam o vlastitoj sigurnosti", priznaje.

Courtenay sa Sunshine Coasta u australskom Queenslandu do ovog je neobičnog zanimanja stigla nakon što je napustila korporativnu karijeru. Danas ima licencu za hvatanje zmija, a tijekom ljeta odradi i do deset intervencija dnevno. "Živim od avanture i adrenalina", kaže majka dviju kćeri u dobi od 12 i 14 godina.

Zmije su je fascinirale još puno prije. "Počela sam ih viđati posvuda i obožavala sam noćne šetnje tijekom kojih sam ih tražila i učila prepoznavati lokalne vrste", prisjeća se početaka svog neobičnog hobija. Danas zmije izvlači iz motora automobila, tavana, škola, kuhinja, ormara pa čak i kokošinjaca.

Foto: Jam Press/Profimedia

Najčešće nailazi na tepih-pitone, no dio njezina posla su i iznimno otrovne istočne smeđe zmije te crvenotrbuhe crne zmije. Kod njih je dovoljna i najmanja pogreška da sve završi kobno.

Zmije su je nekoliko puta ugrizle

"Samo jedan trenutak nepažnje može završiti ugrizom", upozorava Courtenay, koju su zmije već nekoliko puta ugrizle – zasad, srećom, samo neotrovne.

Unatoč tome, tvrdi da zmije nezasluženo prati glas agresivnih životinja. "One su predvidljive i grizu samo kao posljednju mogućnost obrane", objašnjava. Nakon što ih uhvati, premješta ih u odgovarajuće okruženje i pušta natrag u prirodu.

Mnogo više nervoze na poslu, kaže, izazivaju joj ljudi. "Ponekad me zovu muškarci i žele da dođem na neka prilično sumnjiva mjesta, pa stalno moram biti na oprezu", kaže.

Ni ljudi na internetu nisu uvijek pretjerano ljubazni. Zbog svog posla suočava se s kritikama, neprimjerenim komentarima i trolanjem. Neki muškarci čak joj pokušavaju objasniti kako bi trebala raditi svoj posao. "Postoje puno jednostavniji načini da privučete pozornost nego da svaki dan riskirate život", odgovara im s dozom ironije.

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