Oto Pedro je napustio Kubu i doselio u Zagreb: 'Ako ovdje ostanem, živjet ću 200 godina'

Ljudi se iz različitih razloga odlučuju napustiti svoju zemlju i započeti život negdje drugdje. Nekima je presudan posao i mogućnost da sebi i obitelji osiguraju bolje životne uvjete, dok drugi u novoj zemlji traže priliku za novi početak. Takve odluke često znače ostaviti iza sebe obitelj, prijatelje i život na koji su godinama bili naviknuti. Kubanac Oto Pedro Cumplido Castillo (49) je jedan od takvih koji je takvu odluku i prije dvije godine stigao u Hrvatsku.

U Zagrebu danas radi kao električar, posao kojim se bavio i na Kubi, a u međuvremenu uči hrvatski, upoznaje novu sredinu i kroz ples održava vezu sa svojom kulturom. Upravo ga je salsa povezala s ljudima u Hrvatskoj pa je kroz ples upoznao i brojne domaće plesače te pronašao još jedan način da se uklopi u novu sredinu.

Oto Pedro Cumplido Castillo je za Net.hr ispričao što ga je potaknulo da se preseli baš u Hrvatsku, kako se ovdje snašao, a otkrio nam je i kakvi su Hrvati plesači kubanske salse.

Foto: Pola Križevac

Preseljenje u Hrvatsku

Električar Oto Pedro Cumplido Castillo odlučio se 2023. godine preseliti u Hrvatsku na prijedlog prijatelja za kojeg kaže da ga voli poput vlastita oca.

"Predložio mi je da dođem ovdje raditi jer je dobar s direktorom jedne hrvatske tvrtke. Zbog nedostatka stručnih radnika u tom području, ali i želje da pomogne Kubancima, dobio je zadatak odabrati skupinu od 14 električara koji bi trebali osnažiti njegovu tvrtku. Zbog birokratskih razloga i odlaska nekih kandidata s Kube u druge zemlje, konačna skupina sastojala se od sedam Kubanaca iz različitih pokrajina moje zemlje", započinje.

Oto Pedro koji živi u Zagrebu kao podstanar zatim dodaje: "Odlučio sam žrtvovati posljednju godinu studija elektrotehnike kako bih svojoj majci omogućio bolji život. Nažalost, ona je preminula u ožujku, samo dva mjeseca prije mog putovanja. Drugi razlog zbog kojeg sam želio otići bila je moja kći, ali kada je ona dobila ugovor o radu u Bugarskoj, a moje putovanje već bilo dogovoreno, odlučio sam iskoristiti tu priliku. I tako sam danas ovdje – sa svim svojim snovima u jednom kovčegu, spreman započeti novi život u ovoj lijepoj zemlji, čak i s idejom da ovdje jednoga dana zasnujem obitelj. Došao sam sam, nisam u vezi. Na Kubi su mi ostali sestra, rođakinje i rođaci, dva ujaka i tri tete."

Ovaj Kubanac ne krije koliko je sretan što živi i radi u Hrvatskoj te bez suzdržavanja ističe ljude koji su mu najviše pomogli da se to i ostvari.

"Prije svega, zahvalan sam Bogu što sam danas ovdje gdje jesam. Posebno želim zahvaliti svom velikom prijatelju i mentoru Sergiju Fundori Hernandezu, osobi koja je imala povjerenja u mene i omogućila mi da krenem na ovo putovanje te Filipu Skeli. Želim zahvaliti i obitelji Hibner, koja vodi tvrtku s kojom sam sklopio ugovor o radu i zahvaljujući kojoj sam dobio priliku doći u Hrvatsku", iskreno kaže Oto Pedro.

Foto: Pola Križevac

Poslovni izazovi u Hrvatskoj

Po struci je električar, a tim se poslom bavio i na Kubi, gdje je radio na održavanju jednog hotela. Isti posao danas radi i u Hrvatskoj. Uspoređujući život u Hrvatskoj i na Kubi, Oto kaže da su razlike velike te da je gospodarska situacija na Kubi danas iznimno teška.

"Minimalna plaća iznosi 3000 kubanskih pezosa, što odgovara otprilike 5 do 6 eura. Za taj se iznos može kupiti pakiranje od 30 jaja ili pakiranje pilećih bataka. Nedavno sam saznao da se boca ulja prodavala za 6000 kubanskih pezosa. Liječnik pritom može zarađivati oko 9 do 12 eura, budući da je, prema posljednjem tečaju koji sam provjerio, jedan euro vrijedio 580 kubanskih pezosa", objašnjava Oto Pedro.

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Za kolege na poslu kaže da su ga dobro prihvatili te ih opisuje kao složan i profesionalan kolektiv, kao i da su odnosi između radnika i uprave vrlo dobri.

"U usporedbi s kolegama na Kubi, mislim da su, kulturološki gledano, nešto manje empatični, ali su jednako učinkoviti na poslu. Imamo pauzu od 30 minuta, a ako nam treba malo dodatnog vremena za hidrataciju ili nešto drugo, s tim nema nikakvih problema", dodaje.

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Kvaliteta života u Hrvatskoj

Za Ota je dolazak u Hrvatsku donio veliku promjenu u svakodnevnom životu, a razliku u odnosu na ono što je ostavio na Kubi osjetio je, kaže, gotovo odmah.

"Doista mislim da je kvaliteta života u Hrvatskoj vrlo visoka. Ako ovdje ostanem zauvijek, mislim da ću doživjeti 200 godina. Na Kubi već 20 godina nema takve kvalitete života i upravo sam zato podnio sav taj trud i žrtvu kako bih došao ovdje, čak i kada moj glavni razlog za dolazak, moja majka, više nije bila ovdje da to doživi i u tome uživa", ističe.

Novi život donio mu je brojna poznanstva i iskustva, no nije svaki susret s ljudima u Hrvatskoj bio ugodan. Neki događaji su mu posebno ostali u sjećanju: "Moja iskustva s Hrvatima dosad su bila negativna u dva slučaja. Dvije osobe prema meni su se izravno ponašale omalovažavajuće, odnosno rasistički. Ono što me pu redu i nije bilo ničega drugog što bih posebno izdvojio."

Foto: Pola Križevac

Učenje hrvatskog jezika i plesanje salse

Nakon preseljenja u Hrvatsku, Oto je postupno počeo upoznavati novu sredinu i sve ono što ona nudi. Slobodno vrijeme pritom mu je prilika za brojna nova iskustva. "U slobodno vrijeme, kada ne radim, učim hrvatski jezik, pohađam satove salse Casino, slušam glazbu, idem u kino i kazalište te, kad god mogu, nastojim otkriti neko novo mjesto u Zagrebu ili dalje. Volim istraživati plaže, dvorce i znamenita mjesta, poput Koloseja u Puli. Jako mi se svidio i zoološki vrt Maksimir, kao i muzej posvećen neandertalcima", navodi.

Tijekom gotovo tri godine koliko živi u Zagrebu, Oto Pedro uči hrvatski jezik, kako kaže, od trenutka kada je napustio Kubu. Na početku je učio sam, a kasnije i počeo pohađati i nastavu u sklopu državnog programa za integraciju stranaca. "Želim se posebno zahvaliti svojoj profesorici Oriani, kao i cijelom timu, s kojim sam imao priliku učiti ovaj složeni jezik. Želim zahvaliti i profesorici Marijani, aktivistici jedne od integracijskih skupina u Gradskoj knjižnici. Sudjelovala je i u drugim skupinama za jezičnu i kulturnu razmjenu, poput projekta Hrtvañol, koji vode moji prijatelji Tomislav s hrvatske strane i Gabriel Zambrano s latinoameričke strane, podrijetlom iz Venezuele. S Gabrielom također pohađam satove plesa", pojašnjava.

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Oto Pedro napominje kako je u toj grupi upoznao mnogo Hrvata koji govore španjolski: "Među njima je i moj prijatelj Ilija, koji je moja hrvatska verzija po karakteru i osobnosti. Sudjelovao sam i na drugim zbivanjima, poput Eventos događaji, Charla General i Small Friday, gdje sam upoznao Matiju i Polu. Naravno, ima još mnogo ljudi koje bih mogao spomenuti, poput Samanthe, Lucije i Lukasa iz projekta podrške svim strancima koji žive u Hrvatskoj, Zagreb Centar Kulture. Diljem Hrvatske organiziraju se brojni događaji, tečajevi i radionice na kojima se svi okupljamo kako bismo zajedno uživali u tim prekrasnim trenucima, dobroj energiji i ljubavi prema plesu i životu."

Oto Pedro Cumplido Castillo na kraju poručuje: "Svoje skromno svjedočanstvo o iskustvu novog stanovnika Hrvatske mogu završiti riječima o tome koliko mi je ispunjavajuće bilo doći na ovaj kraj svijeta i ovdje otkriti koliko je moja kultura živa, osobito kroz ples i glazbu. Upravo sam zahvaljujući tome upoznao mnoge hrvatske plesače i plesačice koji plešu spektakularno i to zaista rade izvrsno. Iz dubine srca svoje Kube šaljem iskren, srdačan i topao pozdrav – od Kubanca u Hrvatskoj."

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