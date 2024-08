Varaždinka Elizabeta sreću pronašla u Barceloni: 'Može se zaraditi i 15. plaća'

Varaždinka Elizabeta Skupnjak (32) je nakon deset godina života i rada u Zagrebu donijela hrabru odluku te se preselila u Barcelonu. Njezin potez možda iznenađuje, ali za one koji je poznaju, ovo je logičan nastavak njezine strasti prema plesu kojim se bavi već cijelo desetljeće, od kojih je posljednje tri godine posvetila profesionalnom usavršavanju. U svojoj plesnoj biografiji može navesti latinsko-karipske plesove: salsu, bachatu, kizombu, konpu, reggeaton latino i reparto.

Barcelona je pravi raj za plesače latino plesova i savršeno mjesto za Elizabetin daljnji razvoj. Grad je to gdje se strast prema plesu osjeća na svakom koraku i tako privlači plesače iz cijelog svijeta. Osim plesa, posljednjih pet godina radi u financijama. Promjena sredine donijela joj je nove izazove, ali i prilike koje je teško pronaći drugdje. Njezina priča može inspirirati mnoge koji razmišljaju o velikim životnim promjenama u potrazi za vlastitom srećom i ispunjenjem.

Foto: Jose Escudero

Cijene smještaja kao u Hrvatskoj

Elizabeta nam je ispričala zašto je odlučila otići iz Hrvatske: "Razlog mog preseljenja u Barcelonu je moj hobi koji sam htjela pretvoriti u nešto više od samog hobija - radi se o plesu. Znala sam da je Barcelona poznata po svojoj bogatoj kulturnoj sceni, uključujući ples, umjetnost i glazbu. Tražila sam dinamičnu kulturnu ponudu koja nadopunjuje moju strast prema plesu. U Hrvatskoj su definitivno nedostajali dinamika, različite kulturne ponude i različitost među ljudima. Presretna sam kada sam okružena s ljudima iz različitih dijelova svijeta, kada izađem iz svoje komfor zone i upoznajem različite kulture. "

Komentirala je i je li problem pronaći smještaj: "Općenito su troškovi života u Barceloni viši nego u većini dijelova Hrvatske, posebno kada je riječ o stanovanju i hrani. Može biti jako teško pronaći stan u Barceloni zbog visoke potražnje i cijena. Važno je biti uporan i koristiti razne platforme za traženje smještaja. Teško je naći optimalan stan koji pruža dobru lokaciju, dobru cijenu te da stan nije star i derutan. Meni je u početku traženje stana predstavljalo najveći problem jer su cijene abnormalno visoke i teško je pronaći stan koji ti pruža priliku da živiš sam, pa ga u većini slučajeva moraš dijeliti s minimalno tri stanara."

"Cijene naravno ovise o tipu pa tako u nekoj zoni bliže centru može biti najam sobe od 600 do 800 eura, dok je najam stana od 1200 do 1500 eura mjesečno. Dečko i ja smo imali sreće pa plaćamo najam stana 900 eura, ali nismo u centru. Režije nisu tako visoke pa račun za struju zna biti oko 50 do 70 eura. Za preživjeti u Barceloni je potrebno minimalno 1400 eura, a iznos minimalne plaće je oko 1600-1700 eura neto. Naglasila bih da ovdje svi manje-više zarađuju isto - osobe koje imaju fakultetsko obrazovanje i oni koji nemaju, neovisno o tome rade li neki administrativni posao u uredu ili u pekari. Plaće su jako izjednačene. Gotovo svi zarađuju jednako, što ponekad i nije pravedno", dodala je.

Foto: Jose Escudero

U Barceloni se može zaraditi i 15. plaća

Elizabeta se osvrnula i na pronalazak posla u Španjolskoj: "Može biti izazovno dobiti posao u Barceloni, ali dosta ovisi o struci, iskustvu i poznavanju jezika. Iz mog osobnog iskustva, ako se trudiš dovoljno, možeš naći posao vrlo brzo. Tržište rada je konkurentno, ali postoje mnoge prilike, posebno u sektorima tehnologije, turizma i kreativnih industrija. Mnogo je mladih internacionalnih tvrtki koje imaju puno start-up projekata i traže mlade ljude za rad. Poznavanje španjolskog jezika (i katalonskog, s obzirom na lokaciju) je velika prednost, iako mnoge multinacionalne kompanije koriste engleski kao radni jezik, ali postoji više mogućnosti ako osoba tečno priča španjolski jezik."

Mnogi Hrvati se ne žele vratiti u Hrvatsku jer u Španjolskoj neke tvrtke nude 13., 14. i 15. plaću. "U Španjolskoj se mogu očekivati različiti radni uvjeti, uključujući duže radne sate i drugačiji tempo rada. Postoji i jaka kultura pauze za ručak, poznata kao „siesta“. Pauze od dva do tri sata za ručak, gdje na kraju krajeva ode cijeli dan proveden na poslu. Moje radnog vrijeme je uredsko, od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati", istaknula je.

Foto: Jose Escudero

"Zadovoljna sam sa svojim poslom. Trenutno radim na poziciji kao 'finance and custom specialist', gdje sam u ulozi team leadera i pozicija uključuje odgovornost srednjeg menadžmenta. Smatram da je posao vrlo dinamičan i pruža različite mogućnosti napredovanja. Imam super ekipu s kojom radim i to uvelike olakšava težinu posla s kojom se trenutno susrećemo. Plaća za ovu poziciju bi mogla biti i nešto viša, ali s obzirom na to da plaćamo velike poreze, na kraju država uzima dosta naše 'neto' zarade. Moji radni dani su od ponedjeljka do petka, od 8 do 17 sati. Svaki vikend i praznik su slobodni. To je tipično uredsko radno vrijeme koje također omogućava rad od kuće, ali samo dva dana u tjednu. Dakle, tri dana sam u uredu, a dva dana radim od kuće", rekla je Elizabeta.

Osim posla u financijama, bavi se i plesom: "Naravno, uz moj posao redovito kombiniram i treninge plesa koji su gotovo svakodnevni, uključujući vikende, obično od 19 do 23 sati, a ponekad i duže ako sudjelujem u nekom plesnom događaju. Biti posvećen profesionalnom plesu i istovremeno raditi, ne ostavlja puno prostora za slobodu i slobodno vrijeme za 'ljenčarenje'. Takav životni ritam je vrlo ubrzan i mora biti dobro organiziran kako bi se sve stiglo obaviti. S dobrom organizacijom, ipak postoji prostor za viđanje prijatelja, druženje s njima ili jednostavno posvećivanje vremena sebi i uređivanje stvari u kući. Mislim da kod mene nema ove izjave: 'I što ću sad raditi?"

Foto: Jose Escudero

Problem u Španjolskoj je birokracija

Tako joj prilagodba nije bila problem: "Pozitivne strane su kvaliteta života, kultura i društvo. Tko ne bi volio zemlju s odličnom klimom - puno sunca i malo kiše, gdje su zime blage. Hrana je kvalitetna i raznolika, a mogu se pohvaliti s dobrim zdravstvom. Španjolska je poznata po bogatoj kulturnoj ponudi i otvorenost ljudi, koji čine život zanimljivim i dinamičnim. Ljudi su definitivno puno ljubazniji nego u Hrvatskoj, otvoreniji su, prihvaćaju strance i uvijek su spremni pomoći."

Napomenula je i drugu stranu Španjolske koja nije toliko povoljna za građane te zemlje: "Negativne strane su birokracija i nezaposlenost. Naime, administrativni procesi mogu biti spori i komplicirani zbog kompleksne papirologije, i dugo se čeka na pravne dokumente. Tako sam ja čekala svoj NIE šest mjeseci (to je kao OIB u Hrvatskoj koji dozvoljava da osoba ima ugovore o radu i zdravstvenu iskaznicu). Uz to, porezi su visoki i teško je oformiti svoju tvrtku ili obrt jer se moraju platiti visoki doprinosi i porezi. Nisu pokrivene sve zdravstvene usluge pa tako na primjer stomatolog nije besplatan i ne ulazi u osnovicu zdravstvenog osiguranja. Stopa nezaposlenosti zna biti visoka, posebno među mladima, a i mnogi rade na crno."

Foto: Jose Escudero

Španjolska nudi više prilika za plesače od Hrvatske

Elizabeta se prije nekoliko godina zbog ljubavi prema plesu zaputila na Kubu kako bi se plesno usavršavala u jednoj akademiji, u kojoj je naučila afričko-kubanske plesove koji su povezani s afričko-kubanskom kulturom. Ondje je naučila pokrete koje plešu bogovi u Yoruba religiji. Taj stil je autentični kubanski i pleše se u kubanskoj salsi.

Stoga ne čudi njezin izbor da se zbog plesa odseli u drugu zemlju: "Španjolska, a posebno Barcelona, nudi brojne prilike za plesače, bilo da su profesionalci ili amateri. Ako želiš da ples postane više od hobija, postoji mogućnost treniranja s vrhunskim plesačima, ovisno o vrsti plesa, ali to naravno zahtijeva i određena financijska sredstva. U hrvatskoj plesnoj industriji, prvo što nedostaje je strast prema plesu i razumijevanje plesne kulture. Nisam pronašla nijednog instruktora u Hrvatskoj koji bi me mogao pripremiti za plesna natjecanja ili biti mentor za moju osobnu plesnu koreografiju, za nastupe i predstave. Nijedna škola ne pruža mogućnost ulaska u plesnu kompaniju, nijedna ne nastupa na važnim događanjima, niti se u Hrvatskoj organiziraju plesni događaji."

"U Hrvatskoj nedostaje taj stil života gdje je ples više od hobija, gdje je ples investicija u osobni i profesionalni razvoj. U Barceloni sam pronašla sve to i iznimno sam sretna što sam dio tog svijeta. Definitivno je to jedna od najboljih odluka koje sam donijela. Živim životom plesača - svaki dan je ispunjen treninzima i plesom. Ne tvrdim da je sve lako i bezbrižno, ali to je svijet u kojem želim biti. S obzirom na različite vrste plesa, trenutno sam u kategoriji poluprofesionalaca za latino-karipske plesove, koji obuhvaćaju salsa plesove (salsa linija, salsa Cubana i mambo) i bachatu (sensual i tradicionalnu)", rekla je Elizabeta.

Foto: Jose Escudero

"Trenutno sam član plesne kompanije s kojom nastupam na različitim događajima salse i plesnim kongresima unutar i izvan Španjolske. Također, unutar te plesne kompanije, organiziramo različite plesne evente gdje dajemo tečajeve salse i bachate. Osim toga, razvijam se i kao solo izvođač, stvarajući vlastitu koreografiju koju planiram ponuditi i izvoditi na različitim događajima. Protekle tri godine u Barceloni, pružile su mi priliku za pristup brojnim plesačima i kontaktima koje mogu iskoristiti za svoje plesne projekte. Učenje i usavršavanje su kontinuirani procesi i ne prestaju nikad. Ova vrsta formacije kao salsa plesačice pruža mi mogućnosti putovanja na različite plesne kongrese, prilike za solo nastupe, mogućnost da držim tečajeve plesa za druge plesače ili one koji nisu plesači, te mogućnost natjecanja za različite vrijednosne nagrade. Međutim, za sve to su potrebna i financijska sredstava jer svi troškovi putovanja, pristupa kongresima, participacija na natjecanjima, u postotku se od 70 posto pokrivaju iz vlastitog budžeta, a ostatak 30 posto pokriva se iz plesnog budžeta ili sponzora", objasnila je.

"To je razlog zašto ne mogu napustiti moj trenutni posao u uredu. Iako je financijski zahtjevno, biti dio plesnog svijeta predstavlja veliku strast i zadovoljstvo u osobnom razvoju. Formirajući se u plesnom svijetu, puno sam naučila o sebi, o drugim kulturama i životima, upoznala sam predivne ljude i na kraju sam izgradila sebe kao osobu, dobila sam sigurnost u sebe i vjerujem da je to jedina stvar za koju mogu reći - da je ples jedna velika ljubav u mom životu i jedina stvar koju radim sa srcem", dodala je.

Foto: Jose Escudero

Španjolci su otvoreni i vole pomoći

Elizabeta je i u Zagrebu imala prijatelje iz brojnih država diljem Latinske Amerike, ali i iz Španjolske pa je u komunikaciji s njima usavršila španjolski jezik.

"Španjolci su kao kolege i prijatelji općenito otvoreni i prijateljski nastrojeni. Cijene druženje i timski rad, vole se zabavljati i uživati u svemu, bilo da je riječ o hrani, alkoholu ili različitim hobijima. Moram priznati da je moje društvo vrlo raznoliko i internacionalno. Ne družim se samo sa Španjolcima, možda ih je čak i najmanje u mom krugu prijatelja. Imam prijatelje iz Njemačke, Švedske, Francuske, kao i iz različitih latinoameričkih država pa čak i iz Sjeverne Amerike. U Barceloni je društvo je jako "šareno" i na kraju ostaneš u ekipi koja ti najviše odgovara po tvom karakteru i osobnosti", rekla je.

"Jezik mi je definitivno puno pomogao na početku da pronađem posao, riješim sve pravne zahtjeve i dobijem NIE. Također, jezik je od velike pomoći ako trebaš liječnika ili ići u bolnicu. Na kraju, svi tečajevi ili plesni kongresi, sve što je vezano uz ples, odvija se na španjolskom, pa je stoga vrlo bitno naučiti španjolski jezik i biti u toku sa svime. Španjolci ne vole govoriti engleski i loše ga govore, a razlog tome je što su svi filmovi, serije i emisije sinkronizirani na španjolski jezik. Ludo, zar ne? Vrlo malo Španjolaca tečno govori engleski ili bilo koji drugi strani jezik", izjavila je.

Na kraju nam je Elizabeta otkrila je li Španjolska zemlja njezinih snova: "U Barceloni sam otkrila sebe, upoznala svoje ja i razvila se u snažniju osobu nego što sam ranije bila. Trenutno sam ovdje sretna i ostvarujem svoje ciljeve, ali ne isključujem mogućnost promjene države ili preseljenja. Otvorena sam za ideju da ću ići tamo gdje se mogu ostvariti financijski i osobno. Za sada je moja priča ovdje, u Barceloni, ali tko zna što budućnost nosi. Osjećam da, jednom kada izađeš iz svoje zone komfora, možeš to učiniti ponovno i ostvariti se na drugačiji način bilo gdje na svijetu. Spremna sam za sve moguće i potencijalne promjene."

