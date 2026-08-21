Troje Kanađana izazvalo požar u Dalmaciji! Policija uhitila jednu osobu, traži još dvije

Policija je privela 28-godišnju državljanku Kanade, a traga za još dvoje njezinih sunarodnjaka, zbog sumnje da su početkom tjedna izazvali požar u mjestu Bobodol kod Šibenika.

Sve ih se sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, objavila je šibensko-kninska policija.

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak, 17. kolovoza, u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol, uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega je izgorjela suha trava i nisko raslinje na površini od 15 x 3 metra", navodi se u priopćenju.

Brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara, koji se ubrzo i ugašen. Na intervenciji je sudjelovalo četvero vatrogasaca s dva vozila iz DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.

Osumnjičena Kanađanka je predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Budući da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.