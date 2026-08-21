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Kanađanka uhićena na granici zbog požara! Prijateljica srpskog porijekla s mužem u bijegu u BiH

Kanađanka uhićena na granici zbog požara! Prijateljica srpskog porijekla s mužem u bijegu u BiH
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Fotografija ne prikazuje mjesto požara iz ovog teksta.
Foto: Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pobjegli su preko granice u BiH, vjerojatno na područje Grahova odakle 31-godišnjakinja vuče korijene

21.8.2026.
9:55
Nikolina Radić
Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Policija je ranije izvijestila kako je privela 28-godišnju državljanku Kanade, a traga za još dvoje njezinih sunarodnjaka, zbog sumnje da su u ponedjeljak 17. kolovoza izazvali požar u mjestu Bobodol kod Šibenika. 

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, uhićena je 28-godišnja kanadska državljanka koja je putovala po Europi zajedno s bračnim parom također kanadskog državljanstva, 30-godišnjim Kanađaninom i 31-godišnjom Kanađankom koja je srpskog porijekla iz Bosanskog Grahova, te njihovim malodobnim djetetom.

Kada su podmetnuli požar, bilo je nekoliko mještana koji su ih vidjeli na djelu pa slikali i njih i tablice njihova automobila. Pobjegli su preko granice u BiH, vjerojatno na područje Grahova odakle 31-godišnjakinja vuče korijene. Njezini su roditelji za vrijeme Oluje od tamo otišli u Beograd, gdje se i ona rodila, a kasnije su odselili u Kanadu.

28-godišnjakinja išla ispitati teren, ali su je uhitili

Njena 28-godišnja prijateljica je sama pokušala ući natrag u Hrvatsku odakle su trebali nastaviti povratak prema Kanadi. Pretpostavlja se da je sama probno išla kao izvidnica i za ostale, ali je odmah detektirana i uhićena. Preostalo dvoje su nakon toga u bijegu u BiH.

Uhvaćena je na graničnom prijelazu Kamensko iznad Trilja, što je prilično dalje od Bosanskog Grahova i njemu najbližeg prijelaza Strmica iznad Knina.

Podsjetimo, šibensko-kninska policija je ranije izvijestila kako je privela 28-godišnju državljanku Kanade i da traga za još dvoje  zbog sumnje da su izazvali požar u mjestu Bobodol kod Šibenika. 

Brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara, koji se ubrzo i ugašen. 

Osumnjičena Kanađanka je predana pritvorskom nadzorniku. Budući da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga. 

PožarDalmacijaKanađankaPodmetanje PozaraBobodolSrpski Korijeni
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