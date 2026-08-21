Najstarija osoba na svijetu slavi 117. rođendan: Jednu stvar još uvijek ne može vjerovati

Ethel Caterham danas slavi nevjerojatnih 117 godina. Najstarija osoba na svijetu rođendan će provesti s obitelji i prijateljima u domu za starije Hallmark Lakeview Care Home u Surreyju, a iza nje je godina koju opisuje kao razdoblje ''mnogih prvih puta“.

Na vrhu tog popisa, kaže, nalazi se susret s kraljem Charlesom III. Ne samo da ga je upoznala – nego ga je čak držala za ruku.

Foto: Jonathan Brady/PA Images/Profimedia

''Veselim se vidjeti što će donijeti sljedeća godina'', poručila je Ethel uoči svog 117. rođendana.

Pamti kralja dok je bio mladi princ

Britanska 117-godišnjakinja kralja je upoznala prošlog rujna, nedugo nakon što je proslavila 116. rođendan. Charles ju je tada posjetio u domu, a susret je za Ethel bio posebno emotivan i zbog činjenice da ga pamti još iz vremena kada je bio mladi princ od Walesa.

Prisjetila se 1969. godine, kada je tada 21-godišnji Charles proglašen princom od Walesa. I nije mu pritom štedjela komplimente.

''Sve su djevojke bile zaljubljene u vas i željele se udati za vas“, rekla mu je.

Život koji obuhvaća šest britanskih monarha

Ethel Caterham rođena je 21. kolovoza 1909. u Hampshireu – čak pet godina prije početka Prvog svjetskog rata. Tijekom njezina života britanskim je prijestoljem prošlo šest monarha.

Ona je posljednja živa osoba koja je bila podanik kralja Edwarda VII., koji je umro 1910. godine. Nakon njega britanskim su prijestoljem vladali George V., Edward VIII., George VI., Elizabeta II. i sada Charles III.

Izgubila obje kćeri

Ethel je bila druga najmlađa od osmero braće i sestara. Sa suprugom Normanom, bivšim potpukovnikom britanske vojske, upoznala se na večeri 1931. godine, a vjenčali su se i zajedno proveli desetljeća života.

Zbog suprugove vojne karijere živjeli su na različitim mjestima, među ostalim u Salisburyju, Gibraltaru i Hong Kongu. U Hong Kongu je Ethel otvorila jaslice, a sa suprugom je odgojila dvije kćeri. Nažalost, obje su preminule prije nje.

Njezin je život uključivao i godine provedene u Indiji. Ondje je između 18. i 21. godine radila kao dadilja za jednu vojnu obitelj.

Svjetski rekord ipak joj još izmiče

Ethel je postala najstarija živuća osoba na svijetu u svibnju 2025., nakon smrti 116-godišnje brazilske redovnice.

No, do apsolutnog rekorda još joj nedostaje nekoliko godina.

Foto: Jonathan Brady/PA Images/Profimedia

Najdugovječnija osoba čija je dob pouzdano potvrđena i dalje je Francuskinja Jeanne Calment, koja je doživjela 122 godine. Umrla je 1997. godine.

Ethel je tako danas, sa 117 godina, pet godina udaljena od rekorda koji zasad ostaje izvan njezina dosega.

No čini se da o rekordima ne razmišlja previše. Nakon svega što je prošla – od života u različitim dijelovima svijeta i dva svjetska rata do susreta sa šest britanskih monarha – i dalje je najviše veseli ono što tek dolazi.

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