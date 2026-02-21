FREEMAIL
SREĆA DO KROVA /

Učenici iz Rijeke poslali čestitku kralju Charlesu, upravo im je stigao odgovor iz Buckinghamske palače

Učenici iz Rijeke poslali čestitku kralju Charlesu, upravo im je stigao odgovor iz Buckinghamske palače
Foto: Osnovna škola Podmurvice Rijeka/Facebook

U odgovoru koji potpisuje kralj Charles III., ističe je da je bio 'iznimno dirnut' njihovom porukom

21.2.2026.
12:30
Dunja Stanković
Osnovna škola Podmurvice Rijeka/Facebook
Kada su u prosincu izrađivali i oslikavali božićne čestitke, a jednu namijenili britanskom kralju Charlesu, učenici sedmog razreda riječke Osnovne škole Podmurvice nadali su se da će im stići odgovor s kraljevskog dvora.

Dva su mjeseca nestrpljivo čekali, a na opće oduševljenje to se i dogodilo neki dan kada su u svom sandučiću pronašli pismo s potpisom britanskog monarha. 

"Odgovor je proteklih dana stigao. Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da us primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače", objavili su iz škole koja puca od ponosa. 

Što im je napisao?

U odgovoru koji potpisuje kralj Charles III., ističe je da je bio "iznimno dirnut" pažljivom porukom, uz nadu da su i njezini pošiljatelji imati miran Božić. 

"Hvala vam na vašim velikodušnim riječima podrške. Ovom prilikom vam šaljem svoje najtoplije želje za novu godinu", dodaje se u čestitki s fotografijom britanskog kralja. 

Ovo će im, dodaju iz škole, sigurno ostati u lijepom sjećanju kao jedinstveno iskustvo i potvrda da se trud i lijepa gesta uvijek isplate. 

Ovu riječku školu u samom centru grada  pohađa 331 učenik raspoređenih u 21 razred.

Kralj CharlesBožićčestitkaškolaRijekaUčenici
