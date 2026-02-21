Učenici iz Rijeke poslali čestitku kralju Charlesu, upravo im je stigao odgovor iz Buckinghamske palače

Kada su u prosincu izrađivali i oslikavali božićne čestitke, a jednu namijenili britanskom kralju Charlesu, učenici sedmog razreda riječke Osnovne škole Podmurvice nadali su se da će im stići odgovor s kraljevskog dvora.

Dva su mjeseca nestrpljivo čekali, a na opće oduševljenje to se i dogodilo neki dan kada su u svom sandučiću pronašli pismo s potpisom britanskog monarha.

"Odgovor je proteklih dana stigao. Učenici 7.a razreda sada se s ponosom mogu pohvaliti činjenicom da us primili božićnu čestitku od engleskog kralja, poslanu direktno iz Buckinghamske palače", objavili su iz škole koja puca od ponosa.

Što im je napisao?

U odgovoru koji potpisuje kralj Charles III., ističe je da je bio "iznimno dirnut" pažljivom porukom, uz nadu da su i njezini pošiljatelji imati miran Božić.

"Hvala vam na vašim velikodušnim riječima podrške. Ovom prilikom vam šaljem svoje najtoplije želje za novu godinu", dodaje se u čestitki s fotografijom britanskog kralja.

Ovo će im, dodaju iz škole, sigurno ostati u lijepom sjećanju kao jedinstveno iskustvo i potvrda da se trud i lijepa gesta uvijek isplate.

Ovu riječku školu u samom centru grada pohađa 331 učenik raspoređenih u 21 razred.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo još nije viđeno! Učenici ne mogu prestati pjevati školske bengere