Dim, sunce i mediteranski zalogaji: Influencerica Meri Goldašić u BBQ majstorijama sa Špičekom

U novoj epizodi gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR očekuje vas nešto malo drugačije. Uz neizostavan miris dima i dobro raspoloženje, ovoga puta glavnu riječ neće voditi meso, nego bogatstvo okusa koje donose povrće s roštilja, kvalitetni sirevi i mediteranske arome.

Legendarnom chefu Tomislavu Špičeku pridružuje se influencerica Meri Goldašić, koju odnedavno gledamo i u RTL-ovom kvizu 'Tko bi rekao'. Budući da je i sama vegetarijanka, Meri se odlično snašla u pripremi jela koja dokazuju da roštilj može biti jednako atraktivan i bez mesa.

Foto: Pavao Bobinac

Zvijezda ovog izdanja bio je mediteranski grill tanjur prepun boja, mirisa i okusa koji će osvojiti čak i one najvjernije ljubitelje mesa.

Uz raznovrsno povrće sa žara i svježu salatu, chef Špiček i njegova sous chefica Meri pripremili su dvije vrste sira na grillu: SPAR Halloumi Klasik i SPAR BBQ sir za grill. Cijelu priču zaokružio je bogat dresing na bazi jogurta koji je svim sastojcima dao dodatnu svježinu i punoću okusa.

Uz nekoliko praktičnih trikova i kvalitetne sastojke, chef Špiček i Meri pokazali su kako pripremiti BBQ bez mesa koji neće ostaviti ravnodušnim ni najzahtjevnije gurmane.

Foto: Pavao Bobinac

A kako biste i vi kod kuće uvijek imali kvalitetne sastojke za Špičekove kreativne BBQ recepte, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Ako želite pogledati epizode prethodnih sezona Špičekovih majstorija, sve su dostupne klikom na link.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.