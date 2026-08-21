Godišnji, ali telefon ne prestaje zvoniti: Čak 82 posto Hrvata ima isti problem
Taman negdje skidate oradu s gradela, zavibrira mobitel i šef vas panično traži da mu nešto pomognete samo par minuta. Tih par minuta pretvori se u pola sata intenzivnog poziva, riba se ohladi i živote robijo. Ne da vam se ni jest ni živjet ni radit. Zvuči poznato? Najnovije istraživanje pokazalo je da se tako nešto događa čak 82% Hrvata.
Godišnji odmor mnogima očito nije potpuni bijeg od posla. Pozivi, poruke i mailovi iz ureda stižu i na plažu.
Prema istraživanju portala Moj posao, trećina ispitanika na poslovne pozive tijekom godišnjeg javlja se često, dok svaki peti pozive i poruke ignorira. Dio radnika javlja se samo kada procijeni da je riječ o hitnoj situaciji.
"Otkrili smo kako 82% Hrvata, neki manje, neki češće, primaju pozive ili poruke tijekom godišnjeg odmora. Trećina njih ih prima često, a svaki put se jave", rekao je Alen Mrvac s portala Moj posao.
Odmor nije samo fizičko udaljavanje od posla
Psihologinja Dajana Čopec upozorava da je za pravi odmor važno i psihički se odvojiti od poslovnih obveza.
"Godišnji odmori nisu samo fizičko odvajanje od posla, nego i psihičko. Taj aspekt psihološkog odvajanja od posla je jedan od zaštitnih faktora od burnouta, odnosno sagorijevanja", objasnila je.
Više pogledajte u prilogu Mije Kapov.