Jeste li čuli za sport u kojem se bacaju kosti? Imamo i reprezentaciju, bili smo s njom na pripremama

KAMEN, KRŠ I ORDO /

Trener im je glumac koji je glumio Dražena Petrovića. Igraju nešto kao balote s kostima, većina su Hercegovci, pa su pripreme u Ljubuškom gdje je bila i Direktova ekipa. O čemu se radi? Kreće nomadska olimpijada u Kirgistanu i Hrvatska po prvi puta ima svoju reprezentaciju na ovom prestižnom natjecanju.

Sport se zove Ordo, a naši ordaši snage će odmjeriti protiv najboljih ordaša iz Amerike, Rusije i Mongolije. Ti Mongolci su pretpostavljam favoriti. Više pogledajte u prilogu.