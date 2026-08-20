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KAMEN, KRŠ I ORDO /

Jeste li čuli za sport u kojem se bacaju kosti? Imamo i reprezentaciju, bili smo s njom na pripremama

Trener im je glumac koji je glumio Dražena Petrovića. Igraju nešto kao balote s kostima, većina su Hercegovci, pa su pripreme u Ljubuškom gdje je bila i Direktova ekipa.  O čemu se radi? Kreće nomadska olimpijada u Kirgistanu i Hrvatska po prvi puta ima svoju reprezentaciju na ovom prestižnom natjecanju. 

Sport se zove Ordo, a naši ordaši snage će odmjeriti protiv najboljih ordaša iz Amerike, Rusije i Mongolije. Ti Mongolci su pretpostavljam favoriti. Više pogledajte u prilogu.

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20.8.2026.
23:01
Leona Šiljeg
SportTrenerLjubuški
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