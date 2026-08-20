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UOČI RAKOWA /

Garcia komentirao situaciju s Livajom: 'Ne vjerujem da će previše plakati radi toga'

Hajduk protiv Rakowa igra prvu utakmicu doigravanja u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Prilika je to da se splitski sastav plasira u Europu prvi put nakon 16 godina, no prije utakmice nogomet nije bio tema.

Naime, kapetanu Hajduka Marku Livaji ukraden je električni bicikl vrijedan 10 tisuća eura, a sve je to prokomentirao i Gonzalo Garcia. Komentar Hajdukova trenera pogledajte u videu na vrhu teksta.

 

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20.8.2026.
21:01
Sportski.net
HajdukMarko LivajaGonzalo Garcia
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