Garcia komentirao situaciju s Livajom: 'Ne vjerujem da će previše plakati radi toga'

UOČI RAKOWA /

Hajduk protiv Rakowa igra prvu utakmicu doigravanja u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Prilika je to da se splitski sastav plasira u Europu prvi put nakon 16 godina, no prije utakmice nogomet nije bio tema.

Naime, kapetanu Hajduka Marku Livaji ukraden je električni bicikl vrijedan 10 tisuća eura, a sve je to prokomentirao i Gonzalo Garcia. Komentar Hajdukova trenera pogledajte u videu na vrhu teksta.