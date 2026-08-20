Paul Pogba ima novi klub? Evo gdje bi bivši svjetski prvak trebao igrati
Svojevremeno je Pogba bio velika zvijezda, te je Manchester United za njegove usluge izdvojio 105 milijuna eura.
Nakon što je u srijedu napustio Monaco, Paul Pogba uskoro bi mogao potpisati za novi klub.
Bivši igrač Juventusa i Manchester Uniteda, koji je 2018. godine osvojio Svjetsko prvenstvo s Francuskom, mogao bi otići put Nizozemske i potpisati za Fortunu Sittard, javlja talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.
🚨💣BREAKING: Paul Pogba to Fortuna Sittard, here we go!— Fabrizio Romano (@Dannyboesoe) August 20, 2026
Deal verbally agreed, contract being prepared. Pogba joins Fortuna after leaving AS Monaco as a free agent. Pogba already passed his medical.
The French midfielder will continue his career in the Netherlands. 🇳🇱🟡🟢 pic.twitter.com/0JFQ6o0jEi
Podsjetimo, Pogbin dolazak u Monaco trebao je biti njegov veliki povratak nakon što je 2023. suspendiran zbog dopinga. No, umjesto novog početka, avantura u Kneževini pokazala se kao noćna mora jer je francuski veznjak odigrao samo šest utakmica za Monaco.
Ovog su ljeta u Kneževini odlučili raskinuti ugovor s veznjakom, a on bi sada trebao u 33. godini otići u Nizozemsku. Osim Fortune, za Pogbu postoje interesi iz SAD-a i Turske.