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Paul Pogba ima novi klub? Evo gdje bi bivši svjetski prvak trebao igrati

Paul Pogba ima novi klub? Evo gdje bi bivši svjetski prvak trebao igrati
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Foto: Darren Staples/AFP/Profimedia

Svojevremeno je Pogba bio velika zvijezda, te je Manchester United za njegove usluge izdvojio 105 milijuna eura.

20.8.2026.
19:47
Sportski.net
Darren Staples/AFP/Profimedia
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Nakon što je u srijedu napustio Monaco, Paul Pogba uskoro bi mogao potpisati za novi klub.

Bivši igrač Juventusa i Manchester Uniteda, koji je 2018. godine osvojio Svjetsko prvenstvo s Francuskom, mogao bi otići put Nizozemske i potpisati za Fortunu Sittard, javlja talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Podsjetimo, Pogbin dolazak u Monaco trebao je biti njegov veliki povratak nakon što je 2023. suspendiran zbog dopinga. No, umjesto novog početka, avantura u Kneževini pokazala se kao noćna mora jer je francuski veznjak odigrao samo šest utakmica za Monaco.

Ovog su ljeta u Kneževini odlučili raskinuti ugovor s veznjakom, a on bi sada trebao u 33. godini otići u Nizozemsku. Osim Fortune, za Pogbu postoje interesi iz SAD-a i Turske.

Paul PogbaMonacoFortuna Sittard
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