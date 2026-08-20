Paul Pogba ima novi klub? Evo gdje bi bivši svjetski prvak trebao igrati

Nakon što je u srijedu napustio Monaco, Paul Pogba uskoro bi mogao potpisati za novi klub.

Bivši igrač Juventusa i Manchester Uniteda, koji je 2018. godine osvojio Svjetsko prvenstvo s Francuskom, mogao bi otići put Nizozemske i potpisati za Fortunu Sittard, javlja talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

🚨💣BREAKING: Paul Pogba to Fortuna Sittard, here we go!



Deal verbally agreed, contract being prepared. Pogba joins Fortuna after leaving AS Monaco as a free agent. Pogba already passed his medical.



The French midfielder will continue his career in the Netherlands. 🇳🇱🟡🟢 pic.twitter.com/0JFQ6o0jEi — Fabrizio Romano (@Dannyboesoe) August 20, 2026

Podsjetimo, Pogbin dolazak u Monaco trebao je biti njegov veliki povratak nakon što je 2023. suspendiran zbog dopinga. No, umjesto novog početka, avantura u Kneževini pokazala se kao noćna mora jer je francuski veznjak odigrao samo šest utakmica za Monaco.

Ovog su ljeta u Kneževini odlučili raskinuti ugovor s veznjakom, a on bi sada trebao u 33. godini otići u Nizozemsku. Osim Fortune, za Pogbu postoje interesi iz SAD-a i Turske.