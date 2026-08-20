Kovač iskeširao pravo bogatstvo, pa otkrio može li se Borussija boriti za naslov prvaka

Nakon što je 2024. Bayer Leverkusen uzeo titulu, neporaženi Bayern München posljednje se dvije sezone vratio na pobjedničke staze i podebljao svoj "konto". I dok Bavarci imaju 35 titula, njihovi najljući rivali iz Dortmunda stali su na osam, s time da su posljednju osvojili 2011./12.

Nekoliko su puta "Crno-žuti" bili blizu, pogotovo 2022./23., kada ih je koštala samo gol-razlika, a ove bi godine momčad Nike Kovača mogla napasti toliko dugo čekani pehar. Momčad iz Ruhra potrošila je 109 milijuna eura na pojačanja, a unatoč odlasku Karima Adeyemija Niko Kovač zadovoljan je prijelaznim rokom.

"Mislim da smo imali dobar prijelazni rok", rekao je hrvatski stručnjak za Transfermarkt. Na toj stranici koja prati transfere piše kako je Bayern na igrače potrošio 106,5 milijuna eura, pa su dva najveća rivala gotovo izjednačena, no ono što je zanimljivo jest koji je tip igrača Kovač doveo u momčad. Od novih igrača samo su Joey Veerman (27) i Giannis Konstantelias (23) stariji od 20 godina, dok su u klub stigli i 20-godišnji Konstantinos Karetsas i 19-godišnji Joane Gadou. Upravo bi oni trebali odmah dobiti minutažu, za razliku od Kauã Pratesa i drugih pojačanja za budućnost, a to ne bi trebalo biti problem ako se pita Kovača.

"Mora postojati ravnoteža. Najvažnija je kvaliteta, a mladi talentirani igrači daju nešto momčadi. Oni su potrebni kako bi gurali starije, iskusnije igrače. S druge strane, stariji igrači usmjeravaju mlade i pomažu im da brže i lakše uče. Ako imate samo mlade igrače, oni ne mogu učiti jedni od drugih. Istovremeno, mlađi igrači osiguravaju da stariji ne igraju s povučenom ručnom kočnicom."

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/imago sportfotodienst/Profimedia

Bivši hrvatski izbornik govorio je i o borbi za naslov

"Da bismo značajno smanjili zaostatak, mnogo toga mora ići u našu korist. Moramo igrati na svojoj razini, a Bayern mora igrati ispod svoje. Ne samo da moramo biti najbolji što možemo, već se moramo nadati da će oni možda malo posrnuti."

Za navijače Dortmunda i neutralne promatrače to možda i ne zvuči kao najava ozbiljnog napada na naslov.

"Lako je govoriti", rekao je Kovač na pitanje o borbi za naslov. "Teže je djelovati. Bayern je uvijek favorit, a mi ćemo biti više nego sretni ako mu budemo izazivač. Ja sam tip koji prvo radi, a tek onda govori. Mislim da je to bolji način. Vidjet ćemo kako će izgledati prvih pet ili šest utakmica u Bundesligi, a onda ćemo vidjeti možemo li napasti još više."

Dodajmo kako je s prosječnom dobi momčadi od 24,6 godina Borussia druga najmlađa momčad ove sezone u Bundesligi. Kovač će stoga imati težak ispit ako želi ovu momčad podignuti na razinu više, ali već je dokazao da ima potencijala za učiniti upravo to.

Uoči prošle sezone Kovač je najavio da želi značajno smanjiti zaostatak Dortmunda za Bayernom na ljestvici. Na kraju sezone 2024./25. razlika između dva kluba iznosila je čak 25 bodova, da bi nakon Kovačeva preuzimanja ta razlika pala na 16 bodova. Sada će "Crno-žuti" morati poraditi na tome da ona padne na još manje, a možda se čak pretvori u "pozitivnu razliku".

DFB Pokal, jedno od najprestižnijih kup natjecanja na svijetu, svake sezone donosi iznenađenja i drame za pamćenje. To je natjecanje u kojemu amateri i niželigaši sanjaju o senzaciji protiv njemačkih velikana poput Bayern Münchena, Borussije Dortmund, RB Leipziga i Stuttgarta jer sve može biti dobiveno ili izgubljeno u jednoj utakmici.

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