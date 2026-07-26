Kaos na prijateljskoj utakmici: Igrači u naguravanju ozlijedili sutkinju

U subotu je odigrana "prijateljska" utakmica između francuskog Metza i nizozemske Fortune Sittard koja je završila pobjedom Francuza 3-1. Prijateljska je ovdje pod navodnicima jer je ta utakmica bila sve samo ne to.

Naime, na utakmici se dogodio incident zbog kojeg glavna sutkinja susreta nije mogla nastaviti utakmicu. Sve se dogodilo u 40. minuti kada je igrač Metza povukao suparnika za dres. To mu se nije svidjelo pa ga je žestoko odgurnuo, nakon čega je izbila prepirka koja je prerasla u naguravanje više igrača.

Sutkinja Mathilde Demonceau pokušala je intervenirati, ali je u metežu oborena, pri čemu je pala na leđa i ostala ležati držeći se za ruku. Pomoćni suci i zaštitari odmah su utrčali na teren kako bi prekinuli sukob i pomogli sutkinji, koja nije mogla nastaviti susret, pa ju je trebao zamijeniti pomoćni sudac.

Terrible image d'une échauffourée lors du match amical Metz-Fortuna Sittard, quand Lequincio Zeefuik réagit mal à un tirage de maillot de Jessy Deminguet.



Dans l'agitation, l'arbitre de la rencontre Mathilde Demoncay a fini à terre.



[🎥: @FossoSzn] pic.twitter.com/yrNauDt2J9 — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) July 25, 2026