život mu se okrenuo /

Mladi francuski branić bio na rubu smrti, danas potpisao prvi profesionalni ugovor


Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

21.4.2026.
14:50
Sportski.net
Nogomet često piše nevjerojatne priče, ali ona koju proživljava mladi francuski branič Tahirys Dos Santos nadilazi sport. Devetnaestogodišnji član Metza potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor, samo nekoliko mjeseci nakon što je jedva preživio tragediju koja je potresla Europu.

Dos Santos se u siječnju našao u požaru u skijalištu Crans-Montana, u kojem je život izgubila 41 osoba. Mladi nogometaš bio je na rubu smrti, a mjeseci provedeni u bolnici ostavili su dubok trag. Upravo zato potpis ugovora s klubom u kojem je odrastao ima posebno značenje.

“Prošao sam jako teško razdoblje i ovaj trenutak za mene znači još više. Sve me to ojačalo i naučilo da nikada ne odustanem”, poručio je Dos Santos.

Nakon oporavka, mladi branič vratio se nogometu početkom ovog mjeseca, zaigravši za drugu momčad Metza protiv FC Balagne. Klub je potvrdio da je potpisao ugovor do 2027. godine, čime je nagrađena njegova upornost, ali i dugogodišnji rad u akademiji, u kojoj je još od osme godine.

Dos Santos nije zaboravio one koji i dalje vode svoje bitke.

“Želim poslati podršku svima koji se još bore. Nikada nemojte izgubiti nadu”, rekao je.

U teškoj sezoni za Metz, koji se nalazi na dnu Ligue 1 ljestvice s 15 bodova, ova priča donosi tračak optimizma i podsjetnik da su najveće pobjede ponekad one izvan terena.

MetzPožarCrans Montana
