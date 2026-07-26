Istra dovodi bivšeg napadača Real Madrida? Evo što kaže stručnjak za transfere
Diaz je u Realu bio prvi igrač koji je nosio broj 7 nakon Cristiana Ronalda, no Dominikanac se nije dugo zadržao među Kraljevima.
Posljednjih se dana govorilo o mogućnosti da bivši napadač Real Madrida, Mariano Diaz, dođe u HNL, odnosno u Istru 1961.
No, od toga neće biti ništa. Kako donosi talijanski stručnjak za transfere specijaliziran za naše tržište, Lorenzo Lepore, Istra je nakon internih sastanaka odlučila kako neće dovesti Dominikanca u svoje redove.
Diaz je igrač sa zanimljivom karijerom iza sebe. Prošao je nekoliko akademija prije nego što je 2011. stigao u Real Madrid. Ondje se zadržao sedam godina prije nego što je prešao u Lyon, gdje je zabio 21 pogodak u 48 utakmica, što mu je donijelo transfer natrag među "Kraljeve", koji su za njega iskrcali 22 milijuna eura.
Dolaskom u Madrid Diaz je dobio Ronaldov broj 7, no transfer se pokazao neuspješnim te je napadač iz Dominikanske Republike napustio Real i prešao najprije u Sevillu, a prošle sezone i u Istrin partnerski klub Alaves.
Budući da se ni ondje nije naigrao, Baskijci su ga planirali poslati u Pulu, no Zeleno-žuti su očito procijenili kako imaju bolje igrače na raspolaganju.
𝗜𝗻𝗳𝗼: after internal discussion at NK Istra 1961 regarding Mariano Diaz, there is no chance he'll join the Croatian side.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ pic.twitter.com/jIQVS0vW37— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 25, 2026