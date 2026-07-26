Istra dovodi bivšeg napadača Real Madrida? Evo što kaže stručnjak za transfere

Posljednjih se dana govorilo o mogućnosti da bivši napadač Real Madrida, Mariano Diaz, dođe u HNL, odnosno u Istru 1961.

No, od toga neće biti ništa. Kako donosi talijanski stručnjak za transfere specijaliziran za naše tržište, Lorenzo Lepore, Istra je nakon internih sastanaka odlučila kako neće dovesti Dominikanca u svoje redove.

Diaz je igrač sa zanimljivom karijerom iza sebe. Prošao je nekoliko akademija prije nego što je 2011. stigao u Real Madrid. Ondje se zadržao sedam godina prije nego što je prešao u Lyon, gdje je zabio 21 pogodak u 48 utakmica, što mu je donijelo transfer natrag među "Kraljeve", koji su za njega iskrcali 22 milijuna eura.

Dolaskom u Madrid Diaz je dobio Ronaldov broj 7, no transfer se pokazao neuspješnim te je napadač iz Dominikanske Republike napustio Real i prešao najprije u Sevillu, a prošle sezone i u Istrin partnerski klub Alaves.

Budući da se ni ondje nije naigrao, Baskijci su ga planirali poslati u Pulu, no Zeleno-žuti su očito procijenili kako imaju bolje igrače na raspolaganju.

𝗜𝗻𝗳𝗼: after internal discussion at NK Istra 1961 regarding Mariano Diaz, there is no chance he'll join the Croatian side.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ pic.twitter.com/jIQVS0vW37 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 25, 2026