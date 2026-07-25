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TRAGEDIJA /

U prometnoj nesreći poginuo bivši HNL-ovac: Bilo mu je samo 38 godina

U prometnoj nesreći poginuo bivši HNL-ovac: Bilo mu je samo 38 godina
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Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Traore je 17 puta nastupio za reprezentaciju Malija

25.7.2026.
19:32
Sportski.net
Sasa Miljevic/Pixsell
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Tragične vijesti dolaze iz Afrike. Nekadašnji nogometaš Istre 1961 i malijski reprezentativac Kalilou Traore tragično je preminuo nakon prometne nesreće u 39. godini života.

Portal Dailysports objavio je da je Kalilou Traore poginuo u prometnoj nesreći u petak, 24. srpnja. Traore je 17 puta nastupio za reprezentaciju Malija, a igrao je i na Afričkom kupu nacija 2013. Traore je igrao na poziciju zadnjeg veznog. U Istru je stigao 2008., a u HNL-u je igrao 26 puta. Zabio je pet golova i još četiri puta asistirao, a briljirao je sezonu ranije u drugom rangu hrvatskog nogometa kada je zabio devet golova i odveo Puljane u HNL. 

 

 

Nakon jedne sezone u Istri preselio je u danski Odense. Karijeru je završio 2014. sa samo 27 godina u francuskom Sochauxu

Nk IstraIstra 1961MaliPrometna NesrećaSmrt
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