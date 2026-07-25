U prometnoj nesreći poginuo bivši HNL-ovac: Bilo mu je samo 38 godina

Tragične vijesti dolaze iz Afrike. Nekadašnji nogometaš Istre 1961 i malijski reprezentativac Kalilou Traore tragično je preminuo nakon prometne nesreće u 39. godini života.

Portal Dailysports objavio je da je Kalilou Traore poginuo u prometnoj nesreći u petak, 24. srpnja. Traore je 17 puta nastupio za reprezentaciju Malija, a igrao je i na Afričkom kupu nacija 2013. Traore je igrao na poziciju zadnjeg veznog. U Istru je stigao 2008., a u HNL-u je igrao 26 puta. Zabio je pet golova i još četiri puta asistirao, a briljirao je sezonu ranije u drugom rangu hrvatskog nogometa kada je zabio devet golova i odveo Puljane u HNL.

Toutes nos condoléances à la famille de Kalilou Mohamed Traore décédé dans un accident de la circulation 💐🌹



Kalilou Traore nous a fait vibrer lors de la CAN 2013 sans oublier sa masterclass dans la victoire contre l’Algérie en 2012 🥹



Qu’Allah t’accueille dans son vaste… pic.twitter.com/dWxD7MW78v — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) July 25, 2026

Nakon jedne sezone u Istri preselio je u danski Odense. Karijeru je završio 2014. sa samo 27 godina u francuskom Sochauxu.