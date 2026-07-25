Bombastična vijest s Otoka: Prvaci Engleske krenuli su po veliku Realovu zvijezdu

Šokantna transfer-vijest se prolomila engleskim medijima. Navodno je Arsenal zainteresiran za dovođenje velike Realove zvijezde Viniciusa Juniora.

Vinicius još nije potpisao novi ugovor i s time se odugovlači, a kako mu trenutačni istječe sljedećeg ljeta, Arsenal se uključio u priču i ozbiljno prate situaciju s Vinijem na Bernabeuu, piše The Athletic. Arsenal je prošle sezone osvojio titulu prvaka Engleske nakon 22 godine, a sada žele obraniti naslov i žele dovesti ozbiljna pojačanja.

Vinicius Jr (26) u Realu je već osam godina, a prošle je sezone postigao 22 pogotka u svim natjecanjima. Iako je interes još u ranoj fazi te pregovori između klubova tek trebaju uslijediti, Real ne želi izgubiti Viniciusa bez odštete sljedećeg ljeta, stoga bi mogao biti otvoreniji za prodaju.

Prema pisanjima engleskih medija i Mikel Arteta i Andrea Berta koji je zadužen za transfere su zainteresirani za dovođenjem Viniciusa. Tu je još jedan detalj. Navodno je Real krenuo po Yana Diomandea iz Leipziga što znači da već traže zamjenu za Viniciusa.

Arsenal je ranije ovog tjedna potvrdio dovođenje bivše zvijezde Norwicha, Christosa Tzolisa, iz Club Bruggea za 35 milijuna funti, a na listi topničkih želja su Bruno Guimaraes iz Newcastlea i Antonio Nusa iz Leipziga.