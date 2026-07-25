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'Děkujeme, Jablonec!' /

Varaždin stigao do velike europske pobjede, a onda je potez gostiju osvojio Hrvatsku

Varaždin stigao do velike europske pobjede, a onda je potez gostiju osvojio Hrvatsku
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Foto: Screenshot: Facebook/ Nk Varaždin

Ipak, nakon utakmice glavna tema nije bio samo rezultat, već i potez gostujućih navijača koji je oduševio domaćine.

25.7.2026.
12:14
Sportski.net
Screenshot: Facebook/ Nk Varaždin
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Nogometaši Varaždina ostvarili su veliku pobjedu u prvom susretu drugog kola kvalifikacija Konferencijske lige. Na stadionu u Varaždina svladali su češki Jablonec 3:2 u utakmici punoj preokreta i drame te tako izborili vrijednu prednost uoči uzvrata.

Hrvatski predstavnik dvaput se vraćao nakon zaostatka, a pobjedu su Varaždinu donijeli Iuri Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić. Za goste iz Češke zabili su Martin Cedidla i Nemanja Tekijaški, no Varaždin je u završnici uspio sačuvati prednost i upisati drugu europsku pobjedu u povijesti kluba.

Ipak, nakon utakmice glavna tema nije bio samo rezultat, već i potez gostujućih navijača koji je oduševio domaćine. Varaždin se putem društvenih mreža posebno zahvalio pristalicama Jabloneca, koji su nakon susreta svoju tribinu ostavili potpuno čistom i pokupili sav otpad iza sebe.

"Děkujeme, Jablonec! Ono što su navijači FK Jablonec učinili nakon utakmice vrijedno je svake pohvale – gostujuću su tribinu ostavili čistom, pokupivši za sobom sav otpad. Ovakve geste govore o poštovanju i kulturi više nego bilo koje riječi. Drago nam je što ste bili naši gosti!" poručili su iz Varaždina, dio objave napisavši i na češkom jeziku.

Za Varaždin je ovo već druga europska pobjeda nakon što su prošle sezone u istoj fazi natjecanja svladali portugalsku Santa Claru s 2:1. Uzvrat protiv Jabloneca igra se 30. srpnja od 18 sati u Češkoj.

U slučaju prolaska dalje, Varaždin bi u trećem kolu kvalifikacija igrao protiv boljeg iz dvoboja latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. Latvijski predstavnik već je napravio veliki korak prema prolasku nakon pobjede 4:1 u prvom susretu.

Nk VaraždinKonferencijska Liga
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