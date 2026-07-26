Otkriveno tko su poginuli planinari iz BiH, među njima i liječnica: Preživjeli samo Haris i Kemal

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara na ruskom vrhu Elbrusu su iz Zenice, potvrdio je za Dnevni avaz načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Kaže kako su dva stradala alpinista bili članovi GSS Zenica, a ostalih troje Planinarskog društva Vedro.

Avaz doznaje da su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Čaušević je bila maksilofacijalna kirurginja i velika ljubiteljica planinarenja.

Sedmeročlanu skupinu planinara iz Bosne i Hercegovine pogodila je snježna oluja prigodom uspona na Elbrus dan ranije. Iako su vremenski uvjeti isprva bili povoljni, situacija se brzo promijenila. Vjetar je do jutra pojačao na oko 70 kilometara na sat.

Dvojica preživjela

Tragičan uspon preživjela su samo dva planinara, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dodao je Hrustanović, koji je tragične vijesti dobio još jučer.

Ruski mediji pišu kako se vrijeme u subotu naglo pogoršalo te je dvama planinarima pozlilo.

Jedan član skupine uspio se samostalno spustiti i pozvati pomoć, dok su drugoga pronašli i evakuirali pripadnici spasilačkih službi. Obojica su predana liječnicima, navodi se u obavijesti ruskog ministarstva.

Spasioci su uspjeli pronaći tijela dvoje stradalih na sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od oko 5350 metara. Spasioci ih zasad ne mogu izvući zbog snažnog vjetra, slabe vidljivosti i iznimno opasnih vremenskih uvjeta.

Predsjednica Planinarsko-sportskog društva Zlatni ljiljan iz Sarajeva Pamela Bejdić čiji se tim uspio jučer sigurno spustiti s planine Elbrus za Dnevni avaz je rekla da planina nije tehnički zahtjevna za planinare, ali da opasnost predstavljaju nagle promjene vremenskih uvjeta i temperature.

Planina Elbrus nalazi se na masivu Kavkaza i njegov zapadni vrh visok je 5642 metra i smatra se najvišim vrhom Europe.