Bivši košarkaš o Sportskim igrama mladih: 'Velika je čast biti dio ovakve manifestacije'

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U Splitu su u tijeku Sportske igre mladih. Ove se godine obilježava velika 30. obljetnica Igara, a svečanost je uveličao dolazak brojnih sportskih zvijezda poput Zlatana Ibrahimovića, Gorana Ivaniševića i Luke Modrića.

O svemu je za RTL govorio i bivši košarkaš Nikola Vujčić.

"Zadovoljstvo je i velika čast biti dio ovakvih igara i ovakve manifestacije", rekao je na početku Vujčić, koji je na Sportskim igrama bio predstavnik šaha.

"Ovo je finale, ali tijekom godine Sportske igre okupe više od 300 tisuća djece i puno sportaša tu dolazi biti dio toga jer cijenimo što se radi ovim igrama i naravno da im želimo dati podršku da razvijaju tu ljubav prema sportu kod mladih na razini koja je znanstvena fantastika", nadodao je Vujčić.

Što je sve rekao bivši košarkaš, pogledajte u videu na vrhu teksta.

Podsjetimo, Plazma Sportske igre mladih imaju misiju pružiti svakom djetetu priliku za bavljenje sportom, razvijanje zdravih životnih navika te usvajanje vrijednosti timskog duha, tolerancije i inkluzije. Posebnost je Igara u tome što je sudjelovanje u svim natjecanjima i popratnim programima potpuno besplatno te da u njima mogu sudjelovati sva djeca i mladi u dobi od 7 do 18 godina, bez obzira na to bave li se aktivno sportom ili se samo žele okušati u nekoj od disciplina.