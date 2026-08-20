Bilić, Desailly, Asanović i Dyche dodijelili medalje mladim prvacima Coca-Cola Cupa

U Splitu je u tijeku Međunarodna završnica Plazma Sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, koja ove godine obilježava svoju 30. sezonu. Od 17. do 22. kolovoza na programima sudjeluje 1.224 sudionika iz šest zemalja, najbolji mladi sportaši iz pet zemalja članica Igara, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, a posebnost je ove godine gostovanje djece iz Ukrajine.

Sudionici se natječu za titule međunarodnih pobjednika u disciplinama koje uključuju Coca-Cola Cup, mali nogomet, 3x3 Sprite Cup, rukomet, odbojka, odbojka na pijesku, tenis, stolni tenis, šah, graničar i atletika.

Tijekom pet dana sudionici uz natjecanja imaju priliku upoznati svoje sportske idole, družiti se s vršnjacima, steći nova prijateljstva i uživati u ljepotama Splita. Za mnoge će to biti prvo putovanje bez roditelja, prva medalja i prvo ljetovanje na moru.

Sportski vrhunac završnice veliko je finale Coca-Cola Cupa, najmasovnijeg amaterskog malonogometnog turnira u Europi, koji je ove godine okupio 172.748 sudionika na 703 turnira.

U finalu turnira za dječake 2011. godište i mlađi slavila je ekipa Futsal Istra iz Pule, koji su rezultatom 3:1 bili bolji od predstavnika Srbije, ekipe Duel Trayal.

U finalu je briljirao Matej Mužinić s dva pogotka i tako svojoj momčadi osigurao put prema pobjedi i naslovu, a treći pogodak dodao je Dominik Pavlović. Za poraženu ekipu utješni je pogodak zabio Lav Koprivica.

Utakmicu za treće mjesto gol razlikom 7:2 nadmoćno je dobila Mladost Krivaja iz Bosne i Hercegovine nad ekipom Saraj iz Sjeverne Makedonije.

Pojedinačna priznanja u muškoj konkurenciji pripala su Mateji Zdravkoviću (Duel Trayal) kao najboljem vrataru, Kevinu Kitoniću (Futsal Istra) kao najboljem strijelcu te Mateju Mužiniću (Futsal Istra) kao najboljem igraču turnira.

Ženski nogometni turniri posljednjih godina zauzimaju sve važnije mjesto u programu Plazma Sportskih igara mladih, samo ovogodišnji Coca-Cola Cup okupio je 17.445 djevojaka. Poseban iskorak ostvaren je 2020., kada su Igre započele suradnju s UEFA-om i UEFA Foundation for Children, na čelu s Aleksanderom Čeferinom, predsjednikom UEFA-e i ambasadorom Igara.

U finalu u ženskoj konkurenciji 2011. godište i mlađe pobjedu su odnijele djevojčice slovenskog ŽNK-a Aluminij iz Kidričeva, koje su s 2:1 nadvladale ekipu Čačak iz Srbije. Igračice Čačka povele su pogotkom Anke Živanović, najbolje strijelkinje turnira s osam pogodaka, no Slovenke su rezultat preokrenule dvama pogotcima Lare Janežić.

Treće mjesto u ženskoj konkurenciji pripalo je Areni Pula, koja je nakon 0:0 u regularnom dijelu svladala makedonske Tigrice s 3:2 iz jedanaesteraca.

Najboljom vratarkom proglašena je Lučka Janežić (ŽNK Aluminij), najboljom strijelkinjom Anka Živanović (Čačak), a najboljom igračicom Lia Drevenšek (ŽNK Aluminij).

Medalje i priznanja najboljim nogometašicama i nogometašima dodijelili su Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Sean Dyche, Marcel Desailly, Dimitrios Rompis, Javier Meza, Darko Vučić i Zdravko Marić.

Finalima Coca-Cola Cupa nazočili su i predstavnici najdugovječnijeg partnera Igara Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor Coca-Cola Hellenic Bottling Company; Dimitrios Rompis, generalni direktor Coca-Cola HBC Adria; Javier Meza, predsjednik za marketing i glavni direktor marketinga za Europu u The Coca-Cola Company; Bogdan Chirita, direktor franšiznih operacija u The Coca-Cola Company za Adria regiju, te Giorgij Hristov, generalni direktor The Coca-Cola Company za Grčku.

Uz njih, na završnici su i Zdravko Marić, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih, Tihomir Gudić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih, Slaven Bilić, Marcel Desailly, proslavljeni francuski nogometaš, Alastair Campbell, poznati britanski novinar, Sean Dyche, proslavljeni trener i nogometaš, Darko Vučić, izaslanik Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, te Adrian Chiles, novinar Guardiana.

Ostatak programa 20. i 21. kolovoza

Četvrtak, 20. kolovoza: All-Star Day na splitskoj Rivi otvara šahovska simultanka, u kojoj najbolji mladi šahisti pet zemalja članica odmjeravaju snage protiv velemajstora Marije Muzičuk i Nigela Shorta. Slijede utakmice Međunarodne završnice Sprite 3x3 Cupa u muškoj i ženskoj konkurenciji među najboljim košarkaškim finalistima. U 21 sat svečanošću na Rivi simbolično će se ugasiti plamen Igara i time označiti kraj sezone uzbudljivih natjecanja. Program će obogatiti glazbeni i scenski nastupi te spektakl dronovima na nebu iznad Splita, a večer završava koncertom Crvene jabuke kao poklonom gradu Splitu i svim sudionicima Međunarodne završnice.

Petak, 21. kolovoza: Na Prokurativama će se, uz All-Star utakmicu, održati i interaktivni kviz „Postani zeleni ambasador" pod vodstvom kvizomana i enigmatičara Deana Kotige. Kviz je dio projekta „Zero Waste — Budi dio igre — Čuvajmo naš planet", koji Igre već petu godinu provode u suradnji s kompanijom Coca-Cola i njezinim globalnim programom „World Without Waste".

U programima će sudjelovati ambasadori SIM-a, proslavljeni sportaši i gosti Igara, među kojima su Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, Zlatan Ibrahimović, Goran Ivanišević, Alastair Campbell, Nasser Al-Khelaifi, Oleksandr Usik, Ana Ivanović, Željko Obradović, Slaven Bilić, Ettore Messina, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Goran Dragić, Pavel Nedvěd, Darijo Srna, David James, Sergej Barbarez, Dino Rađa, Nikola Karabatić, Marcel Desailly, Aitor Karanka, Mario Stanić, Christian Karembeu, Aljoša Asanović i mnogi drugi.

Plazma Sportske igre mladih i u svojoj 30. sezoni potvrđuju svoju misiju, pružiti svakom djetetu priliku za bavljenje sportom, razvijanje zdravih životnih navika te usvajanje vrijednosti timskog duha, tolerancije i inkluzije. Posebnost je Igara da je sudjelovanje u svim natjecanjima i popratnim programima potpuno besplatno te da u njima mogu sudjelovati sva djeca i mladi u dobi od 7 do 18 godina, bez obzira na to bave li se aktivno sportom ili se samo žele okušati u nekoj od disciplina. Iako je riječ o amaterskim natjecanjima, organizacija prati najviše standarde profesionalnog sporta i djeci omogućuje iskustvo natjecanja kakvo imaju vrhunski sportaši.

Od 1996. do danas na Plazma Sportskim igrama mladih sudjelovalo je 3.869.000 djece i mladih.