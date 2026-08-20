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CRVENI TEPIH /

Emily Watson među zvijezdama SFF-a, a pažnju privukle i poznate dame: Pogledajte tko je sve bio

Emily Watson među zvijezdama SFF-a, a pažnju privukle i poznate dame: Pogledajte tko je sve bio
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Igor Bezinović, Athina Rachel Tsangari, Emily Watson, Matthijs Wouter Knol i Sara Klimoska
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Sedma večer 32. Sarajevo Film Festivala ponovno je donijela pregršt poznatih lica na crveni tepih ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. Među njima se posebno istaknula britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija Takmičarskog programa, koja će na ovogodišnjem festivalu primiti i Počasno Srce Sarajeva. Uz Watson, crvenim tepihom prošetali su i ostali članovi žirija.

Sedma večer bila je rezervirana i za filmske ekipe. Festival je predstavio filmove "3 nedjelje poslije", "Ti ovdje ne pripadaš" i "Skejtanje nije za cure".

Sedma večer tako je još jednom pokazala zašto je Sarajevo Film Festival jedno od najvažnijih okupljališta filmske scene u regiji – od velikih međunarodnih zvijezda do najzanimljivijih regionalnih autora i glumaca, svi su se okupili na jednom crvenom tepihu.

20.8.2026.
20:55
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo Film FestivalSarajevoEmily WatsonIgor BezinovićNina SkočakIda PresterBojana Novaković
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