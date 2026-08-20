Malo tko se sunča kao Heidi Klum: Toples joj je omiljeni način da pokaže zavidnu figuru

Heidi Klum (53) već godinama ne skriva da joj je gornji dio kupaćeg kostima često potpuno suvišan. Njemački supermodel ljetne dane redovito provodi u toplesu, bilo na plaži, brodu ili u privatnosti luksuznih odmarališta, a pritom bez zadrške pokazuje figuru. U minijaturnim gaćicama i oskudnim kupaćim kostimima Heidi iz ljeta u ljeto potvrđuje da se u vlastitom tijelu osjeća itekako ugodno.

Iza njezine ljubavi prema toplesu ipak ne stoji samo želja za provokacijom. Klum je više puta objasnila da je odrasla u Njemačkoj u okruženju u kojem golotinja nije bila tabu, a danas ima i vrlo praktičan razlog za sunčanje bez gornjeg dijela - ne podnosi tragove od naramenica.

Kako zbog posla često nosi različite krojeve i otvorene haljine, želi ujednačen ten, pa je toples s godinama postao gotovo njezin zaštitni ljetni znak.