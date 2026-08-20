Sanader spomenuo 'Sandrin Pozanovec', ona ga 'odrezala': 'Naučite barem ime'

Od jutra u Saboru traje burna izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Iako ju je predsjednik Zoran Milanović tražio, na njoj se nije pojavio.

Zbog 37 tisuća tona otpada u Gospiću i činjenice da su vječne kemikalije već prodrle u podzemne vode, oporba traži i političku odgovornost Vlade i proziva premijera Andreja Plenkovića.

Reporterka RTL Danas Dajana Šošić o tome je razgovarala s HDZ-ovim Antom Sanaderom i zastupnicom stranke MOŽEMO! Sandrom Benčić.

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Je li predsjednik Republike, koji je zatražio izvanrednu sjednicu, danas trebao biti ovdje?

Benčić: Oni koji danas ovdje trebaju biti jesu jedini koji mogu donijeti zaključak o hitnoj sanaciji otpada u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u Hrvatskoj. To su saborski zastupnici. A ovdje u trebali biti i oni koji su odgovorni za ovakvo stanje i u Gospiću i diljem zemlje, a to je Vlada.

Neki resorni ministri danas jesu bili ovdje. Zašto predsjednik nije došao?

Benčić: Ne znam zašto nije došao. Mislim da on osobno nije grana vlasti koja treba biti u Saboru. Tamo treba biti Vlada koja odgovara Saboru i saborski zastupnici koji jedini mogu donijeti odluku, nadamo se već sutra, o hitnoj sanaciji otpada. Osim ako HDZ takvu odluku ne odbije, a već su najavili da će zaključak o hitnoj sanaciji odbiti.

Je li premijer danas trebao biti ovdje?

Sanader: Ovu sjednicu je sazvao predsjednik države. Poslao nam je kao maloj djeci u osnovnoj školi ili vrtiću neke svoje prijedloge zaključaka, bez da je poslao barem svog savjetnika, kad se on nije udostojio doći jer mu valjda nije razina da dođe u Sabor, tu su neki bezveznjaci. Očekivali smo da će bar doći neki njegov savjetnik, jer ih ima hvala Bogu dovoljno iz svih područja pa bi mogli obrazložiti zaključke koje je poslao predsjednik države. To najbolje pokazuje koliki je ovo igrokaz i zabava, a ne želja da se riješi problem. To smo već vidjeli na odboru u Gospiću gdje se nije željelo razgovarati, pobjeglo se i prekinula se sjednica. Mi smo nakon 15 minuta od prekida dobili obavijest da će predsjednik Milanović sazvati sjednicu. Sve je ovo bilo tempirano i namješteno, od odgode za požar, pa prekida sjednice u Gospiću. Tko ju je prekinuo? Imali smo uobičajenu praksu kad je sjednica odbora, pozivali smo udruge građana, uvijek je bila procedura da udruge govore zadnje.

Kako odgovarate na ove prozivke?

Benčić: Ono što je HDZ-u danas igrokaz, pa i danas su se smijali na vrlo ozbiljna pitanja o ugroženosti zdravlja ljudi koje su članovi inicijative postavljali na odboru. Članovi HDZ-a, pa i kolega Sanader, su se smijali. Oni na to gledaju kao na igrokaz. A mi smo ovdje s jednom zadaćom - donijeti odluku da se provede hitna sanacija odlagališta ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, da se hitno provedu mjere zaštite daljnje kontaminacije tla i podzemnih voda i zaštita zdravlja i ljudi. Da to isto napravimo i u Poznanovcu i drugim mjestima koje je HDZ-ov sustav i zakone koje su donosili od 2019. učinio odlagalištem otpada za cijelu otpada. Cijela Hrvatska je postala odlagalište.

Premijer vas proziva da širite paniku. Širi li oporba paniku, kako odgovarate?

Benčić: Je li širenje panike kad upozoravamo na to da se vječne kemikalije već nalaze u podzemnim vodama u Lici. Je li širenje panike kada tražimo da se to sanira da ne bi došlo do ugrožavanja života svih koji sada tamo žive i budućih generacija? Je li širenje panike kada upozoravamo na to da Hrvatska godišnje uvozi 870 tisuća tona otpada, a pri čemu sama ministrica danas priznaje a ne zna gdje taj otpad završava? Širenje panike je kada oni naprave sustav u kojem Hrvatska uvozi tolike tone otpada s kojima ne zna gdje će i kada imamo ministricu zdravstva koja sama danas priznaje da ne može garantirati da neće biti negativnih posljedica na zdravlje ljudi.

Kako odgovarate na prozivke iz Možemo?

Sanader: Oni uobičajeno lažu. Prvo nisu htjeli sjednicu. Doveli su nas u Gospić da bi saslušali građane pa su pobjegli i prekinuli sjednicu i nisu dopustili da saslušamo građane. Mi smo nastavili sjednicu u neformalnom obliku, ostale su dvije udruge koje su s nama razgovarale. Još 28. srpnja predstavnici Vlade, njezin potpredsjednik i ministrica su razgovarali s udrugama i ljudi su bili zadovoljni s rješenjima. No onda su se pojavili oni koji pričaju da je voda zagađena. Sad pogledajte - Sandra Benčić i Ante Sanader, koji su apsolutno nestručni govoriti o toj temi. Oni šire priču da je voda zagađena. Zamislite čovjeka... Došao sam u slastičarnu u Gospiću i kaže mi žena - dali bismo vam vodu, ali nismo sigurni je li ispravna. To je rezultat njihovog rada. Ni ja ne znam i ne mogu govoriti relevantno, ali ljudi iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) svojim mjerenjem potvrđuju da je voda čista. U Ogulinu, gdje je SDP na vlasti, njihov gradonačelnik se poziva na HZJZ koji je napravio mjerenje i utvrdio da je voda čista. I tamo se to priznaje.

Kako ćete se postaviti sutra tijekom glasanja?

Sanader: Struka treba govoriti o ovome, ne Sandra Benčić ili Ante Sanader i ljudi koji nisu stručni za to. Trebamo slušati struku, tražiti najbolje rješenje, osigurati sredstva i napraviti sve da se to na najbrži mogući način riješi. Tu je i drugo pitanje. U Pozanovecu gdje je Sandra kući...

Benčić: Poznanovcu, da vas ispravim. Barem da naučimo naziv imena.

Sanader: Prihvaćam, vi ste tamo domaći pa znate. Tamo je SDP-ova županija, četiri puta se izdaje dozvola. Tri puta je inspekcija rušila dozvolu. Sandra to nije vidjela. Hajdašu Dončiću to ne smeta.

Hoćete li odgovoriti na ove prozivke?

Benčić: Vrlo rado ću odgovoriti jer je Ante Sanader bio član odbora kad sam sazvala tematsku sjednicu na kojoj je Poznanovec bio tema. Nakon te tematske sjednice je napokon odlagalište u Poznanovcu zatvoreno.

Sanader: Zašto to niste stavili kao temu? Je li tamo voda čista? Nisam ja završio.

Benčić: Ministarstvo je nakon toga trebalo napraviti i u Poznanovcu i nalaze čistoće vode, trebali su napravili analizu tla, monitoring čitavog sustava još od 2024. kada smo to uspjeli napokon zatvoriti, do danas da vidimo postoji li kontaminacija koja je prodrla u podzemne vode. To ministarstvo i DIRH (Državni inspektorat, op.a.) niti HZJZ nisu uspostavili. Nisu uspostavili sustav monitoringa koji tražimo i za Poznanovec i za Liku. Samo da sumiram - pečat koji nakon 35 godina HDZ-a ostaje Hrvatskoj je slika napuštenih tvornica u kojima su tisuće obitelji nekad radile i preživljavale, u Gospiću, Poznanovcu i diljem zemlje, a u kojima je danas opasni otpad. HDZ je dozvolio da se on uvozi u našu zemlju znajući gdje će završiti.

Sanader: Opasni otpad donio HDZ? Pa njezin koalicijski partner, punac Siniše Hajdaša Dončića je doveo opasni otpad u Perušić. Zar to nije tema? U vrijeme kada je on bio ministar bio je opasni otpad tamo. Kao što nije tema u Krapinsko-zagorskoj županiji jer je tamo SDP na vlasti. Zagreb nije tema, Sandra je došla na vlast, rušila je Bandića, zabili su zastavu na Jakuševec. Rekli su da će u godinu dana to riješiti. Tema je Gospić, a ovo ne. Sve je tema.

Benčić: Nažalost nema vremena u cijeloj večernjoj emisiji da bi se sve laži izrečene ovdje opovrgnule. No poruka je građanima da ćemo napraviti sve da hitna sanacija krene. Ako do toga ne dođe sutra na glasanju, pozivam sve da se pridružuju prosvjedu 5. listopada u Zagrebu.

Sanader: Je li voda zagađena, recite. Je li? To nećete napraviti jer niste u stanju. Vi Zagreb niste riješiti. Vlada će to napraviti.