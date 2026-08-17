Milanović po drugi put u povijesti zastupnicima prekida godišnji: Evo što sada može HDZ

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputit će predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću.

Očekuje se da će predsjednik zahtjev uputiti u utorak, nakon što izvanredna sjednica Odbora za okoliš - održana u ponedjeljak u Gospiću - nije polučila rezultat.

Predsjednik Milanović ima ovlast uputiti ovakav zahtjev na temelju odredbe članka 79. stavka 2. Ustava RH, prema kojem Hrvatski sabor izvanredno zasjeda na zahtjev predsjednika, Vlade ili većine zastupnika.

Nije prvi put

Inače, nije ovo prvi put da predsjednik "prekida" stanku saborskih zastupnika radi goruće teme koja ne može čekati redovno zasjedanje.

Milanović je ovu ustavnu ovlast iskoristio prvi put 2023. godine, kako bi Sabor hitno raspravljao o dvije velike krize koje su u to vrijeme potresale Hrvatsku: štrajk u pravosuđu i afera "Plin za cent". Tadašnja sjednica održana je od 21. do 23. srpnja, a Milanović je tada zastupnicima poručio da im "daje ključeve dvorane", dok on sam nije sudjelovao u raspravama zastupnika.

Procedura

Ovoga puta, procedura će biti ista: Nakon što predsjednik Milanović službeno podnese zahtjev, predsjednik Sabora dužan je uputiti poziv i sazvati izvanrednu sjednicu u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

Milanović u svom zahtjevu točno navodi dnevni red i teme o kojima Sabor mora raspravljati, a Jandroković kao predsjednik Sabora nema pravo mijenjati, odbiti ili nadopunjavati predložene teme. Što će predsjednik Milanović točno navesti u dnevnom redu, još nije poznato.

Sabor može raspravljati i donositi odluke ako je na sjednici prisutna većina svih zastupnika. To bi bilo njih najmanje 76. Napuste li zastupnici parlamentarne većine ili oporbe sjednicu namjerno ili se ne pojave, predsjedavajući mora prekinuti sjednicu i odgoditi raspravu zbog gubitka kvoruma.

Bude li pak kvoruma, prihvaćanje Milanovićevih prijedloga ovisi o tome kako će saborski zastupnici glasati. Kako HDZ drži većinu, zastupnici mogu raspravljati o problemu, ali mogu glasanjem na kraju odbiti predsjednikove zaključke i donijeti svoje.