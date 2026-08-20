Gospićki otpad trese Sabor! Troskot: 'Po hitnom postupku trebalo bi zaustaviti kamione'

Hrvatski sabor izvanredno zasjeda zbog problema odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića koji se nije pojavio u sabornici, niti poslao izaslanika.

Vladu, pak, predstavlja troje ministara - zaštite okoliša, zdravstva i pravosuđa. U burnoj raspravi oporba je gospićki slučaj nazvala najtežim od Domovinskog rata i prozvala Vladu za odgovornost, dok im vladajući uzvraćaju da i na ovom pitanju žele samo ubrati političke bodove.

Premijer Andrej Plenković je sa sjednice Vlade poručio kako je voda u Gospiću ispravna i sigurna, otpad će biti saniran, a u tijeku je i kazneno-pravni postupak protiv odgovornih.

Potpisi za opoziv Vlade

Nakon što su nadležni matični odbori jutros odbacili zaključke predsjednika Republike Zorana Milanovića, očekuje se da će oni sutra biti odbačeni i u Hrvatskom saboru. Vladajući bi potom trebali predložiti vlastite zaključke.

Do prijepora između vladajućih i oporbe došlo je već jutros, kada je predsjednik Sabora predložio objedinjavanje zaključaka. Oporba se tome oštro usprotivila, no na kraju je preglasana.

Predsjednik Republike predložio je četiri zaključka kojima bi se Vlada, među ostalim, obvezala da u roku od tri dana primi građanske inicijative, da se po hitnom postupku, najkasnije u roku od 15 dana, imenuje novi glavni državni inspektor te da se krene u hitnu sanaciju.

I SDP i Most najavili su prikupljanje potpisa zastupnika za opoziv Vlade na ovoj temi. Lijeva oporba tvrdi da je prikupila više od 50 potpisa, dok je s prikupljanjem potpisa ranije krenuo i Most. U svemu je sa saborskim zastupnikom Zvonimirom Troskotom razgovarala reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić.

Što je s Mostovim potpisima za opoziv Vlade?

Mi smo vidjeli da će ljevica imati dovoljan broj potpisa za vlastitu inicijativu opoziva Vlade. Most pritom nije bio pozvan, tako da ne znam što će oni točno napraviti, ali mislim da već imaju dovoljan broj potpisa. Što se tiče Mostove inicijative, nećemo ići u prikupljanje dodatnih potpisa jer nema potrebe ako ih lijeva oporba već prikuplja.

Ali Most traži opoziv Vlade. Je li pitanje opoziva još jedan pucanj u prazno, s obzirom na to da znamo da je Domovinski pokret čvrsto uz Vladu?

Nije pucanj u prazno. Ljudi Like, Dalmacije i Primorja itekako prate što se događa. Već je najavljen veliki prosvjed 5. rujna u Zagrebu, što pokazuje da ljudi prate situaciju, neovisno o tome što bi se Vlada ovim političkim manevrom pokušala izvući iz cijele situacije.

Ono o čemu se definitivno premalo govori jest da Vlada ne poduzima dovoljno kako bi se sve to zaustavilo. Osim sanacije, po hitnom postupku trebalo bi zaustaviti kamione, odnosno političke odluke i zakone koji su omogućili vanjskim kompanijama, ali i domaćim tvrtkama za gospodarenje otpadom, da na području Hrvatske iskopavaju i odlažu svoj otpad.

Je li danas ovdje trebao biti predsjednik Republike, koji je poslao zahtjev za izvanrednu sjednicu Sabora?

Most je prije svega slao inicijativu za ovu saborsku sjednicu prema predsjedniku Sabora, jer smo mi saborski zastupnici. To što je predsjednik države uopće organizirao ovakvu izvanrednu sjednicu mi pozdravljamo.

Mislim da su na ovoj sjednici, zbog važnosti teme i zbog onoga što se dogodilo u Lici, Primorju i Dalmaciji, trebali biti i predsjednik države i premijer. Premijer ne samo da danas nije bio u Hrvatskom saboru, nego kao počasni građanin Like uopće nije bio tamo.

Dugo se bavite ovom problematikom. Jeste li danas ovdje čuli nešto novo, odnosno može li ova sjednica pridonijeti rješavanju problema?

Može pridonijeti rješavanju problema jer se javnost sve više senzibilizira. Još uvijek vidim, i među oporbom i među vladajućima, da nekima nije jasno do kakve je kataklizme došlo u Lici i kakve će to dugoročne posljedice imati za Liku, Primorje i zaleđe Zadra.

Ono što je definitivno jest da svaki sat koji gubimo postaje sve važniji. Više ne govorimo o tjednima i mjesecima, nego o satima. Glavni državni odvjetnik potvrdio je da se otrovna kemikalija nalazi u podzemnim vodama kojima se napajaju zemljište i stoka koja živi u Lici. Ako budemo ovako odugovlačili, ta će kemikalija doći i do slavina.